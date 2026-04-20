Mojca Novak: Talenti ne rastejo kot gobe po dežju, a brez sistema jih sploh ne bo

Po umiku dolgoletnega generalnega sponzorja, podjetja Adrie Mobil, se je novomeški kolesarski klub znašel na pomembni prelomnici. V klub se je z željo po pomoči po več letih vrnila nekdanja predsednica Mojca Novak, ki je znova prevzela vodenje Kolesarskega kluba Novo mesto in napovedala reorganizacijo kluba. V intervjuju za Sportal je spregovorila o finančnih in organizacijskih izzivih po odhodu glavnega sponzorja, odnosih z nekdanjimi šampioni kluba, tudi Primožem Rogličem, ter viziji, kako v Novem mestu znova ustvariti okolje za razvoj novih vrhunskih kolesarjev.

INTERVJU: Mojca Novak

Pred slabim mesecem dni ste se vrnili na mesto predsednice Kolesarskega kluba Novo mesto, kjer ste to funkcijo opravljali že pred leti. Kaj bodo v novem mandatu glavni izzivi? Vemo, da se je glavni sponzor Adria Mobil umaknil …

Prav gotovo bosta glavna izziva reorganizacija kluba ter oblikovanje prenovljene strategije, vizije in vrednot. V času prejšnjega sponzorja je bil sistem utečen in stabilen, vendar je to zdaj preteklost. Za prihodnost moramo zgraditi sodoben, dobro organiziran klub, ki bo prilagojen novim razmeram, in prav to vidim kot največji izziv.

To pomeni tudi finančno in kadrovsko okrepitev kluba, saj brez močne, pomlajene in razširjene ekipe teh ciljev ne bomo mogli uresničiti.

Pred nami sta dva ključna cilja: prvi je sodoben in sistematičen razvoj mladih talentov, drugi pa dvig organizacijske ravni dogodkov, ki bodo tekmovalcem omogočali razvoj tekmovalnosti, zmagovalne miselnosti ter kakovostno okolje za napredek slovenskih in mednarodnih kolesarjev.

Mojca Novak na predstavitvi trase letošnje dirke Po Sloveniji. Foto: Sportida

Kaj konkretno za klub pomeni umik glavnega sponzorja? To je verjetno najbolj prizadelo člansko ekipo?

Vse, prizadelo je vse. Klub je homogena celota, enotna organizacija s svojim članstvom in sponzorskim bazenom, ki se je v zadnjem obdobju bistveno spremenil. Posledično se je spremenilo tudi ime kluba. Znova smo Kolesarski klub Novo mesto, kot se je klub imenoval ob ustanovitvi leta 1972.

Naš glavni izziv bo zdaj vzpostaviti stabilno sponzorsko strukturo z jasno vizijo razvoja. Ob tem želimo izkoristiti vse izkušnje iz preteklosti, vendar jih nadgraditi z novim pogledom v prihodnost.

Jasno je, da starih modelov danes ni več mogoče preprosto ponavljati. Potrebni sta inovativnost in prilagodljivost, saj je v današnjem času graditi uspešno športno zgodbo še bistveno zahtevnejše kot nekoč.

Na daleč se zdi, da pridobivanje sponzorjev za kolesarski klub glede na razcvet kolesarstva pri nas ne bi smelo biti tako zahtevna naloga. Zakaj jih je tako težko pridobiti?

Danes niso dovolj zgolj šport, tradicija ali prepoznavnost panoge – ključni so zgodba, odgovornost in konkretni rezultati, ki jih ta zgodba prinaša. Enako velja tako v športu kot v poslovnem svetu. Ko znaš te elemente povezati na sodoben način ter jih podpreti s kredibilnostjo, jasno vizijo in dobro strategijo, verjamem, da lahko nagovoriš prave partnerje. Prepričana sem, da bomo na tej poti uspešni.

Lahko poveste, kako daleč so pogovori s sponzorji? Večina meni, da je trenutno stanje prehodno, je na obzorju kaj svetlega?

Da, veliko ljudi meni, da je trenutno stanje prehodno, vendar je treba stvari tudi konkretno izpeljati. Sama sem se v kolesarski klub vrnila pred približno enim mesecem, čeprav tega sprva nisem načrtovala. Zaradi profesionalne higiene sem se pred časom umaknila, da bi klub lahko zaživel na novih temeljih, vendar se stvari niso razvile v želeni smeri.

Zato sem se vrnila in zdaj ponovno gradimo zgodbo – deloma z obstoječo, deloma z novo ekipo. Imenovali smo tudi dva podpredsednika iz vrst obstoječih sponzorjev, ki nam pomagata pri nadaljnjem razvoju kluba. Intenzivno razmišljamo, iščemo rešitve in gradimo temelje za prihodnost. Verjamem, da bomo v prihodnjih mesecih lahko pokazali tudi konkretnejše rezultate tega dela.

Decembra sem na medijskem dnevu ekipe Bora Primoža Rogliča vprašala, ali je tudi sam vpet v reševanje položaja v svojem nekdanjem klubu, in potrdil je, da so potekali določeni pogovori. Lahko poveste več o tem?

Da, tudi z njim smo se o tem pogovarjali. Moram poudariti, da so bili Primož Roglič in tudi drugi naši nekdanji kolesarji, ki danes nastopajo ali so nastopali na najvišji profesionalni ravni, vedno pripravljeni pomagati in ostajajo na voljo klubu.

Imamo določene ideje, kaj bi lahko v prihodnje skupaj razvili, in tudi s Primožem se o tem pogovarjamo. Je pa treba ob tem poudariti, da je še vedno aktiven tekmovalec, zato je njegova glavna prioriteta razumljivo njegova športna kariera in vse, kar je povezano z njegovim trenutnim tekmovalnim delovanjem. To je treba spoštovati.

Vsekakor pa ostajamo v stikih in negujemo medsebojne odnose. Lahko rečem, da je Primož zame izjemno dragocena oseba.

Pogovarjava se ob robu predstavitve trase letošnje dirke Po Sloveniji. Kakšna se vam zdi trasa? Ste imeli tudi sami kaj besede pri njenem oblikovanju?

Ne, v načrtovanje programskih vsebin se nisem vključevala. Traso sem spoznala pred približno enim mesecem in zdi se mi odlična. Menim, da je zahtevnejša kot 31 dozdajšnjih izvedb dirke. Zelo vesela sem, da se dirka vrača na Vršič, tudi zaradi številnih lepih spominov. Ko smo bili tam nazadnje, smo bili zmagovalna ekipa, pravzaprav pa smo vedno, ko je dirka obiskala Vršič, dosegali odlične rezultate.

Na dirko Po Sloveniji se vrača Vršič! Foto: Shutterstock

Danes kolesarji, ki so zrasli v našem klubu v Novem mestu, uspehe dosegajo pod drugimi zastavami, a dejstvo je, da izhajajo iz Novega mesta, in to je bistvo.

Kolesarstvo se je v zadnjih letih bistveno spremenilo. Spremenila sta se struktura klubov in celoten sistem pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Vmesni člen so postale razvojne ekipe, ki jih v preteklosti ni bilo, obenem pa se je znižala tudi starostna meja, pri kateri se začne prepoznavati in razvijati vrhunski potencial.

Na vse te spremembe se moramo pravilno odzvati in se znotraj nove strukture kolesarstva umestiti tako, da bomo lahko ostali valilnica talentov ter uspešnih kolesarjev za mednarodno okolje.

Treba pa se je zavedati, da talenti ne rastejo kot gobe po dežju. Treba je počakati na generacijske premike in imeti tudi nekaj sreče, da se pojavijo posamezniki kalibra Primož Roglič, Tadej Pogačar in drugih vrhunskih kolesarjev.

A če ne poskušaš, če ne delaš in ne ustvarjaš pravega športnega okolja s podporo, ki jo sodobni šport zahteva, ter ne gradiš zmagovalne miselnosti z vsem, kar spada zraven, potem teh šampionov ne bo. Če pa vse to počneš, možnost obstaja. Koliko nam bo uspelo, pa bo pokazal čas.

Etape 32. dirke Po Sloveniji:

1. etapa: Velenje–Rogaška Slatina (141,6 km)

2. etapa: Radlje ob Dravi–Ormož (176,8 km)

3. etapa: Maribor–Celje (137 km)

4. etapa: Kranj–Kranjska Gora (183,1 km)

5. etapa: Litija–Novo mesto (162,1 km)

Moške kolesarske dirke imajo vse pogosteje tudi ženske različice. Lahko kaj podobnega v prihodnje pričakujemo tudi pri dirki Po Sloveniji?

O tem se za zdaj še nismo konkretno pogovarjali, vendar se mi zdi zelo pomembno, da se priložnost ponudi tudi dekletom. Meje med moškim in ženskim športom se vse bolj brišejo – danes imamo vrhunske boksarke, skakalke, kolesarke in številne druge športnice. Ko sem bila sama mlada, tega ni bilo v takšni meri. Časi se spreminjajo, šport se razvija in tak razvoj močno podpiram.

Seveda pa razlike med moškim in ženskim športom obstajajo, zato je treba sistem graditi premišljeno. Tudi v našem klubu smo odprti za idejo razvoja tako moške kot ženske ekipe.

Posebej optimistična pa sem glede prihodnosti ob pogledu na številne otroke v našem klubu. Trenutno imamo kar 55 mladih kolesarjev, ki z veseljem trenirajo. Na kolo ne prihajajo zato, da bi uresničevali ambicije svojih staršev, temveč predvsem zaradi svojih idolov – zaradi Primoža, Tadeja in drugih vzornikov. Seveda ob tem pomaga tudi podpora staršev, ki prepoznavajo, da se otroci v klubu naučijo številnih pomembnih življenjskih vrednot.

Leta 2023 je Roglič Mojci Novak na podelitvi ob koncu dirke Po Sloveniji podaril rožnato majico z Gira. Foto: Ana Kovač

Tako kot starejši dobivajo priložnost za dokazovanje na dirki Po Sloveniji, je za mlajše izjemno pomembna dirka Kids Tour of Slovenia (od 3. do 5. julija), na kateri nastopa od 200 do 300 otrok iz kategorij dečkov iz širše regije.

Gre za odličen projekt, ki ga želimo še naprej krepiti in razvijati. Ob tem moram posebej izpostaviti Srečka Glivarja. Ena največjih vrednosti našega kluba je prav v ljudeh – nekdanjih kolesarjih, ki so tekmovali, pridobili bogate izkušnje in zdaj svoje znanje, energijo ter poslovne izkušnje vračajo v kolesarstvo. To je izjemno dragoceno in takšnih ljudi je v našem klubu res veliko.

