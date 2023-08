Mohorič z vsega sekundo prednosti osvojil poljsko pentljo

Za 28-letnega Mateja Mohoriča je to četrta zmaga na večdnevnih dirkah. Leta 2018 je bil najboljši po Beneluksu in Nemčiji, lani pa po Hrvaški, ko je ugnal Danca Jonasa Vingegaarda. Takrat je v zadnji etapi zavoljo bonifikacijskih sekund na cilju prav tako za eno sekundo ugnal zdaj dvakratnega zmagovalca Toura.

Mohorič je tako v Krakovu zabeležil 21. zmago v karieri ter se Almeidi (UAE Team Emirates) oddolžil za leto 2021. Takrat je imel na poljski pentlji tretjeuvrščeni z letošnjega Gira na koncu 20 sekund naskoka, potem ko je večji del prednosti nabral v vožnji na čas. Tokrat je slovenski as v četrtkovi etapi prav v kronometru za las zadržal prednost pred Portugalcem, natančneje za 74 stotink sekunde, ter s tem tlakoval pot do prestižne zmage na dirki svetovne serije.

Matej Mohorič Foto: Guliverimage Slovenski kolesar je 80. izdajo dirke po Poljski sklenil z eno etapno zmago, dvema drugima mestoma ter 11. mestom v vožnji na čas. Almeido je prehitel za sekundo, potem ko je Portugalca ugnal še na enem od vmesnih šprintov. Tretje mesto je zasedel Poljak Michal Kwiatkowski z zaostankom 17 sekund.

Zadnja etapa je sicer pripadla Timu Merlierju (Soudal-Quick Step), ki je imel v šprintu več moči od Nizozemca Arvida de Kleijna (Tudor) in Kolumbijca Fernanda Gavirie (Movistar). Mohorič je etapo varno končal v času glavnine na 29. mestu. Dve mesti za njim se je zvrstil še drugi Slovenec Matevž Govekar, sicer Mohoričev moštveni kolega.

Mohorič je zadnji dan poljske pentlje začel z istim časom kot drugouvrščeni Almeida. Zato je bilo pričakovati spopad obeh tekmovalcev na vmesnem sprintu z bonifikacijskimi sekundami. V glavnini je ekipa UAE Team Emirates od začetka etape nadzorovala položaj in preprečevala napade ubežnikov. Po 66 km je bil na vrsti odločilni šprint, ki ga je dobil Mohorič pred Almeido in prednost v generalni razvrstitvi povišal na sekundo. Slovenski as je tako uresničil besede po četrtkovi etapi in ves čas kot senca sledil Portugalcu in ga kot boljši v sprintih tudi pričakovano ugnal.

Osemindvajsetletnik iz Podblice pri Kranju bo izpustil prihajajoče svetovno prvenstvo, naslednjič pa bo na cestah po Nizozemski in Belgiji na tako imenovani dirki Renewi Tour od 23. avgusta.

Dirka po Poljski, končni vrstni red:



1. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

2. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) +0:01

3. Michal Kwiatkowski (Pol/Ineos Grenadiers) +0:17

4. Ilan Van Wilder (Bel/Soudal-Quick Step) +0:22

5. Mattia Cattaneo (Ita/Soudal-Quick-Step) +0:41

6. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates) +0:42

7. Eddie Dunbar (Irs/Jayco-AlUla) +0:55

8. Rafal Majka (Pol/UAE Team Emirates) +0:58

9. Samuele Battistella (Ita/Astana Qazaqstan) +1:00

10. Oscar Onley (VBr/DSM-firmenich) +1:07

...

98. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) +33:05