Močne besede Pogačarjevega pomočnika: Trpel sem bolj, kot sem si sploh lahko predstavljal

Pomemben pomočnik Tadeja Pogačarja Brandon McNulty je moral zaradi zdravstvenih težav odstopiti sredi 18. etape Dirke po Franciji. V zapisu na družbenih omrežjih je pojasnil, da je vztrajal, dokler njegovo telo preprosto ni več zmoglo.

Bolezen, ki se širi v ekipi UAE Team Emirates-XRG, je pred odločilnimi etapami Toura postala ena glavnih tem. Karavano namreč danes in v soboto čakata zahtevni etapi z vzponoma na sloviti Alpe d'Huez, kjer bo vsaka pomoč še kako pomembna.

Sprva je bilo največ pozornosti namenjene Adamu Yatesu, ki se je z zdravstvenimi težavami spopadal že dan prej, v 18. etapi pa je hitro postalo jasno, da je v velikih težavah tudi McNulty. Že pred vmesnim sprintom je izgubljal ogromno časa, nato pa je moral priznati premoč bolezni in sestopiti s kolesa.

"In s tem je zgodbe konec. Kar je bilo pred dvema dnevoma videti kot manjši prehlad, se je včeraj spremenilo v trpljenje, kakršnega si sploh nisem predstavljal. Vse samo zato, da sem preživel dan," je zapisal na Instagramu.

"Danes sem poganjal, dokler fizično preprosto nisem več mogel," je priznal McNulty, ki je vmesni sprint prečkal povsem sam, kmalu zatem pa končal nastop na letošnji dirki.

Njegov odstop je za UAE še toliko bolj boleč, saj je bila njegova vloga po zdravstvenih težavah Yatesa in Tima Wellensa, poškodbi Floriana Vermeerscha ter hudem padcu Felixa Großschartnerja v 15. etapi še pomembnejša.

Kljub razočaranju se je od Toura poslovil s pozitivnimi besedami. "Od Barcelone pa vse do, no, začetka Alp je bil to izjemen Tour. Neizmerno sem hvaležen, da sem bil del te skupine," je zapisal. "Fantom iz ekipe UAE Team Emirates-XRG želim v zadnjih treh dneh vso srečo, da delo pripeljejo do konca. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bomo v Pariz prišli skupaj in tam skupaj praznovali."

Do konca Toura so samo še tri etape, dve brutalno zahtevni gorski in zadnja razgibana čez Montmartre v Parizu.

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