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Avtor:
J. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
17.55

Osveženo pred

41 minut

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Fernando Gaviria Tadej Pogačar Tadej Pogačar Tim Merlier Tour de France Tour de France Dirka po Franciji padec poškodba

Četrtek, 16. 7. 2026, 17.55

41 minut

Množičen padec v šprintu Toura, Gaviria obležal močno poškodovan #video

Avtor:
J. L.

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Fernando Gaviria | Fernando Gaviria je povzročil padec v zaključnem šprintu in se tudi težje poškodoval. | Foto Guliverimage

Fernando Gaviria je povzročil padec v zaključnem šprintu in se tudi težje poškodoval.

Foto: Guliverimage

Zadnje metre 12. etape Dirke po Franciji je zaznamoval tudi grd množičen padec. Približno 500 metrov pred ciljem je Fernando Gaviria pri veliki hitrosti končal na tleh in s seboj odnesel več kolesarjev. Velik del glavnine je moral zavirati ali celo sestopiti s koles, Kolumbijec je do cilja prišel v vidnih bolečinah in močno poškodovan.

Šprinterski vlaki so v zaključku 12. etape Toura razvili izjemno hitrost, prostora pa je bilo vse manj. Gaviria se je znašel ujet med tekmeci, izgubil nadzor nad kolesom in silovito padel.

Za njim se je sprožila verižna reakcija. Na tleh so se znašli tudi Pavel Bittner, Dorian Godon, Liam Slock in Jenno Berckmoes, številni drugi kolesarji pa so morali sunkovito zavirati.

Preostanek glavnine skozi nastali kaos ni mogel nadaljevati, zato so številni obstali še pred ciljno črto.

Gaviria in Slock najbolj poškodovana

Vsi vpleteni so na koncu vendarle prispeli do cilja, a posledice padca niso bile nedolžne. Najhuje sta jo skupila Gaviria in Slock, ki sta bila vidno okrvavljena in potolčena.

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Sportal Merlier blestel v kaotičnem šprintu, Pogačar se je ognil padcu

Pri kolumbijskem sprinterju ekipe Caja Rural-Seguros RGA sumijo na zlom ključnice, kar bi lahko pomenilo tudi konec Toura. Podrobnejši zdravniški pregledi bodo pokazali, kako resne so poškodbe udeležencev padca.

Pogačar varno skozi kaotičen zaključek

Ker se je padec zgodil znotraj zaščitenega območja zadnjih petih kilometrov, nastali zaostanki niso vplivali na skupni vrstni red.

Tadej Pogačar se je nevarnosti izognil in brez posledic pripeljal do cilja. Rumeno majico je zadržal pred začetkom treh zahtevnejših dni, v katerih bodo znova v ospredju najboljši kolesarji v skupnem seštevku.

Tadej Pogačar je uspešno prestal 12. etapo, žalosten pa je bil zaradi padca, ki se je zgodil v zaključku. | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar je uspešno prestal 12. etapo, žalosten pa je bil zaradi padca, ki se je zgodil v zaključku. Foto: Guliverimage

Zato pa je po koncu spregovoril o nekdanjem moštvenem kolegu pri UAE Emirates: "Videl sem, kako so padli. Upam, da so dobro. Škoda mi je za Fernanda, da je padel. Upam, da so vsi udeleženi v padcu v redu."

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Merlier dobil šprint in se veseli tretje etapne zmage

Veliki zmagovalec dneva je postal Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki je imel v zaključku največ moči in je še tretjič na letošnji dirki dvignil roke visoko v zrak. "Imel sem težave z radijsko zvezo. Nič nisem slišal, zato v zaključku nisem imel povsem jasne slike. Vesel sem današnje zmage. Ob meni sta sin in žena, ki sta mi dala dodatno motivacijo."

Rezultati, 12. etapa, Magny-Cours–Chalon-sur-Saone (179,1 km):

  1. Tim Merlier (Bel/Soudal Quick-Step)                3:38:53
  2. Olav Kooij (Niz/Decathlon CMA CGM)                isti čas
  3. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Premier Tech)
  4. Biniam Girmay (Eri/NSN)
  5. Milan Fretin (Bel/Cofidis)
  6. Anthony Turgis (Fra/TotalEnergies)
  7. Max Kanter (Nem/XDS Astana)
  8. Clement Russo (Fra/Groupama-FDJ United)
  9. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek)
 10. Huub Artz (Niz/Lotto Intermarche)
...
 33. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)             isti čas
 51. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)
101. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)
...

Skupni vrstni red (12/21):

  1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)         43:04:01
  2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)           + 3:36
  3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)         4:06
  4. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            4:22
  5. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   4:35
  6. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)        4:44
  7. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)            5:08
  8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                     5:45
  9. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)               6:34
 10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5)                    11:49
...
 98. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)          2:12:36
106. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)              2:18:36
...

Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Dirka po Franciji
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Fernando Gaviria Tadej Pogačar Tadej Pogačar Tim Merlier Tour de France Tour de France Dirka po Franciji padec poškodba
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