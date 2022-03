V živo: Pogačar, Roglič, Mohorič startali na prvem spomeniku sezone

Tadej Pogačar ni popolnoma zdrav, a pravi, da ga to danes ne bo oviralo. "Imam malo zamašen nos, na noge pa to ne vpliva. Sem že vozil bolan in ni bilo težav."

Malo po 10. uri se je začela 113. izvedba italijanske klasike Milano - San Remo, na tej pa se prvič v sezoni merita slovenska kolesarska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič. A to vendarle naj ne bi bil pravi spopad, saj Pogačar na 293-kilometrski preizkušnji napada zmago, medtem ko je Roglič tam predvsem v pomoč moštvenemu kolegu pri Jumbo-Vismi, Belgijcu Woutu Van Aertu. Je pa Pogačar v tednu po zmagi na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja tudi zbolel.

Milano - Sanremo 2022, 293 km: Start: dirka se je začela ob 10.10 v Milanu in končala v Sanremu enkrat med 16:49 in 17:30. Od Slovencev so jo poleg Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in Mateja Mohoriča začeli še Jan Tratnik, Jan Polanc in Luka Mezgec. Foto: zajem zaslona

Pred dirko

"Nisem stoodstoten," je Tadej Pogačar priznal na petkovi novinarski konferenci pred 113. izvedbo italijanskega kolesarskega spomenika, 293-kilometrske dirke Milano - San Remo. "Imam nekoliko zamašen nos. Na dirki Tirreno - Adriatico je bilo precej mrzlo, imeli smo težak teden dirkanja. Po dirki sem bil utrujen in se tri dni domala nisem dotikal kolesa. A od četrtka se je stanje popravilo, v soboto me to ne bo oviralo," je še povedal trenutno najboljši kolesar sveta, ki je zmagal na vseh treh dirkah (Dirka po ZAE, Strade Bianche in Tirreno - Adriatico), na katerih je nastopil v letu 2022.

The Classicissima will be back soon, it's only a matter of days! The great cycling show of the 2022 Milano-Sanremo presented by @eolo_it will go live on 19 March. You can't miss it! Who will beat the competition and win this year?#MilanoSanremo2022#LaClassicissima pic.twitter.com/k9kyfa9IJ9 — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 2, 2022

Manjkala bo kopica asov, vrača se Van der Poel

V zadnjem času bolezni pustošijo v kolesarskih krogih, tako na najdaljši enodnevni kolesarski dirki ne bo zvezdnikov Juliana Alaphilippa, pa Caleba Ewana, Sonnyja Colbrellija kot tudi lanskega zmagovalca Jasperja Stuyvena. Pričakovati pa gre spopad za zmago med Van Aertom in Pogačarjem. Prav na dirki Milano - San Remo pa bo sezono začel tudi nizozemski as Mathieu van der Poel, ki sam pravi, da nikakor ne spada med favorite in bo preizkušnjo vzel bolj kot zahteven trening.

"Mathieu je opravil nekaj zadovoljivih treningov, z njegovim hrbtom pa je vsak dan bolje, a kljub temu na dirki od njega ne pričakujemo vrhunskega rezultata, nastopil bo brez posebnih rezultatskih ambicij," so sporočili iz Van der Poelove ekipe Alpecin Fenix.

Primož Roglič bo pomagal Woutu Van Aertu in mu poskušal vrniti za pomoč na zadnji etapi letošnje dirke Pariz - Nica. Foto: Guliverimage

Pogačar zadržanim napovedim ne verjame

A Pogačar tem napovedim o Nizozemcu ne verjame. "Nikakor ne verjamem, da je Mathieu tam samo za trening. Mislim, da je močan. Bomo videli v soboto. Sem pa vesel, da ga spet vidim," je povedal Pogačar, o najresnejših tekmecih za prestižno zmago pa: "Wout Van Aert je v izjemni formi, ampak ni edini nevaren tekmec. Veliko je takšnih, ki lahko napadejo zmago, pravzaprav ima vsaka ekipa moža, na katerega bo treba paziti."

Ob Pogačarju v moštvu UAE Emirates bodo na dirki še Jan Polanc, Alessandro Covi, Davide Formolo, Ryan Gibbons, Oliviero Troia in Diego Ulssi. Ekipa je ukrojena in uravnotežena za pomoč Pogačarju, v njej denimo ni sprinterjev Mattea Trentina in Fernanda Gavirie, ki bi se sicer tudi sama lahko spogledovala z zmago.

Kaj pa pripravljata Mathieu van der Poel in Matej Mohorič, ki sta takole v rumeni in pikčasti majici pozirala na lanskem Touru? Foto: Guliverimage

Ima svoje načrte tudi Matej Mohorič?

Med najresnejše tekmece Pogačarja in Van Aerta spadajo še sprinterji Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen in Michael Matthews. Te bosta morala Slovenec in Belgijec s pomočjo moštvenih kolegov karseda utruditi še pred zaključkom dirke z odločilnima vzponoma Cipressa in Poggio di Sanremo, nevaren pa je lahko tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je lastnik najboljšega slovenskega rezultata na tej italijanski klasiki. Leta 2019 je bil Podbličan tam peti.

