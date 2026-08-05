Milan še tretjič najhitrejši v sprintu na Poljskem

Kolesarska dirka po Poljski je zaenkrat povsem v znamenju italijanskega specialista za sprint Jonathana Milana. Ta je doslej izkoristil lažje konfiguracije etap in bil v vseh najhitrejši. V tretji, 193,5 kilometra dolgi od Gorzowa Wielkopolskega do Zielone Gore sta se mu najbolj približala Britanec Noah Hobbs ter Italijan Alessandro Romele.

Od Slovencev je bil spet najboljši Matevž Govekar, a z 32. mestom je bil daleč od podobnega uspeha, ki ga je zabeležil točno pred štirimi leti, ko je na dirki po Burgosu vknjižil svojo prvo od dosedanjih štirih zmag v profesionalni konkurenci.

V glavnini je ciljno črto prečkal tudi njegov moštveni kolega iz ekipe Bahrain-Victorious Roman Jermakov, zasedel je 106. mesto, Luka Mezgec pa je zaostal 34 sekund in preizkušnjo končal na 126. mestu.

La passe de trois pour Jonathan Milan, tout simplement injouable en ce début de Tour de Pologne 👊 pic.twitter.com/vRO3zZRXvX — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2026

V skupnem seštevku ima Milan 18 sekund prednosti pred Paulom Magnierjem, ki je bil po dveh drugih mestih tokrat šele 14., Govekar je 31., zaostaja 30 sekund. Jermakov je z istim zaostankom kot Govekar 97., Mezgec pa zaostaja minuto in štiri sekunde in je 118.

Četrta etapa bo vendarle postregla z vzponi, tako da se bo vrstni red na vrhu zagotovo spremenil. Na 176 kilometrov dolgi etapi bodo trije kategorizirani vzponi, prvi tretje kategorije, nato še dva prve kategorije, in še krajši zaključni klanec.