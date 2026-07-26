Mednarodna kolesarska zveza poskrbela za "popoln" dan Seppa Kussa

Ameriški član nizozemskega moštva Visma | Lease a Bike Sepp Kuss je na včerajšnji kraljevski etapi 113. Dirke po Franciji bežal, napadal, v zaključku lovil epsko zmago, pa nato dvakrat padel, drugič bi lahko zgrmel v prepad, če ob cesti ne bi bilo zaščitne mreže, pa nato zdrsnil na tretje mesto. Za "popoln" dan odličnega kolesarja pa je naposled poskrbela še neusmiljena Mednarodna kolesarska zveza (UCI).

Izjemna drama Seppa Kussa v zaključku naravnost brutalne kraljevske etape ni bila dovolj, ker je že povsem izmučen na planoti proti cilju v smučarskem središču Alpe d'Huez odvrgel dva bidona in to v območju, ki temu ni bilo namenjeno, za nameček pa tam ob cesti tudi ni bilo gledalcev, ki bi lahko bidona pobrali, ga je Mednarodna kolesarska zveza "nagradila" še z denarno kaznijo.

💪 Déjà à l’avant hier, Sepp Kuss avait fait ce qu’il fallait pour croire à la victoire aujourd’hui !



💐 Une grosse frayeur l’empêche de gagner, mais l’essentiel est ailleurs : notre combatif @century21fr du jour s’en tire sans dommage majeur ! #TDF2026 pic.twitter.com/isc9J5kSVs — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

Izraza "popoln dan" in "nagrada UCI" so Kuss in predstavniki Visme seveda uporabljali sarkastično, po dnevu, v katerem so si obetali imenitno zmago, na koncu pa se morali zadovoljiti s tretjim mestom – Kuss je na koncu zaostal tako za Richardom Carapazom kot tudi Remcom Evenepoelom – so bili močno razočarani.

UCI je Kussa kaznovala zaradi odmetavanja smeti, za prvi prekršek s 500 švicarskimi franki in odbitkom 25 točk UCI. Za drugega pa še z dodatno kaznijo v višini 1000 švicarskih frankov, odbitkom 50 točk UCI in časovno kaznijo ene minute v skupni razvrstitvi Toura.

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