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Avtor:
S. K.

Nedelja,
26. 7. 2026,
16.38

Osveženo pred

29 minut

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Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Sepp Kuss UCI Mednarodna kolesarska zveza

Nedelja, 26. 7. 2026, 16.38

29 minut

Kalvarija borbenega Američana

Mednarodna kolesarska zveza poskrbela za "popoln" dan Seppa Kussa

Avtor:
S. K.

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Sepp Kuss, TdF26 | Sepp Kuss je v cilj kraljevske etape prišel popolnoma izčrpan. | Foto Reuters

Sepp Kuss je v cilj kraljevske etape prišel popolnoma izčrpan.

Foto: Reuters

Ameriški član nizozemskega moštva Visma | Lease a Bike Sepp Kuss je na včerajšnji kraljevski etapi 113. Dirke po Franciji bežal, napadal, v zaključku lovil epsko zmago, pa nato dvakrat padel, drugič bi lahko zgrmel v prepad, če ob cesti ne bi bilo zaščitne mreže, pa nato zdrsnil na tretje mesto. Za "popoln" dan odličnega kolesarja pa je naposled poskrbela še neusmiljena Mednarodna kolesarska zveza (UCI).

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Izjemna drama Seppa Kussa v zaključku naravnost brutalne kraljevske etape ni bila dovolj, ker je že povsem izmučen na planoti proti cilju v smučarskem središču Alpe d'Huez odvrgel dva bidona in to v območju, ki temu ni bilo namenjeno, za nameček pa tam ob cesti tudi ni bilo gledalcev, ki bi lahko bidona pobrali, ga je Mednarodna kolesarska zveza "nagradila" še z denarno kaznijo.

Izraza "popoln dan" in "nagrada UCI" so Kuss in predstavniki Visme seveda uporabljali sarkastično, po dnevu, v katerem so si obetali imenitno zmago, na koncu pa se morali zadovoljiti s tretjim mestom – Kuss je na koncu zaostal tako za Richardom Carapazom kot tudi Remcom Evenepoelom – so bili močno razočarani.

UCI je Kussa kaznovala zaradi odmetavanja smeti, za prvi prekršek s 500 švicarskimi franki in odbitkom 25 točk UCI. Za drugega pa še z dodatno kaznijo v višini 1000 švicarskih frankov, odbitkom 50 točk UCI in časovno kaznijo ene minute v skupni razvrstitvi Toura.

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