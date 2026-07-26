Tadeja Pogačarja je spremljal že v obdobju, ko je ta kot član ljubljanske ekipe, ki zdaj nosi ime Pogiteam Gusto Ljubljana, nastopal na dirkah po Hrvaški. Danes Matxin Fernandez kot eden od športnih direktorjev UAE Emirates sedi v spremljevalnem avtomobilu skupaj z Andrejem Hauptmanom in mehanikom Boštjanom Kavčnikom ter je od blizu spremljal njegov pohod proti peti zmagi na Dirki po Franciji. Ob tem ga ne navdušujejo le Pogačarjeve predstave, ampak predvsem njegov vpliv na ekipo in osebnost. "Tadej ni le šampion. Je vodja, ki spodbuja moštvene kolege in iz njih izvleče še več," je poudaril v pogovoru za Sportal.

Še en nastop, še ena skupna zmaga na Touru. Zdaj že peta. Predvsem pa je Tadej v soboto znova pokazal, zakaj je šampion, ki ne gleda le nase. Kako ste vi videli sobotni trenutek, ko se je prelevil v pomočnika Isaacu Del Toru?

To je čudovit trenutek. V soboto sta bila ekipni duh in človečnost pomembnejša od samega rezultata. Ko imaš ob sebi takšne moštvene kolege, ustvariš sanjsko ekipo in družinski duh. Kot četrti in peti sta bila zato bolj ali enako vesela kot v Barceloni, ko sta bila prvi in drugi. To je zagotovo eden najlepših trenutkov v moji karieri.

Kako ocenjujete celoten Tour de France? Zdi se, da je z vidika Tadeja Pogačarja in njegovega boja za rumeno majico vse potekalo gladko, saj je imel veliko prednost pred drugim Remcom Evenepoelom.

Bili so slabi in dobri trenutki, lepa zmaga in agresivno dirkanje. V petek smo dočakali še mitsko zmago na mitskem vzponu na Alpe d'Huez. Vse skupaj je dodatno oteževalo zdravstveno stanje celotne ekipe. Vsak dan smo premagovali težave, na koncu pa prišli do velike zmage in pete skupne zmage na Dirki po Franciji.

Tadeja spoštuje v vseh pogledih, poudarja Španec. Foto: Guliverimage

Kako utrujeni ste vi? Tudi za vas mora biti naporno v karavani, se vseskozi peljati v avtomobilu za Pogačarjem.

Veliko je lepih trenutkov, vendar tudi veliko napetosti. Kolesarji te sanjske ekipe so se med seboj povezali in skupaj ustvarili velikega prvaka. Spisali so zgodovino in uresničili sanje.

Hudo mu je bilo za Rubia in nesrečo Prav ob zaključku ste na mitskem vzponu na Alpe d'Huez doživeli tudi neprijeten trenutek, ko ste morali zaradi navijača zavirati, v avto pa se je zaletel kolesar Movistarja Einer Rubio. Kako težko vam je bilo, ker se je nastop zanj predčasno končal s številnimi šivi na obrazu? Nesrečni Einer Rubio se je zaletel v avtomobil UAE Emirates, ki je moral zavirati zaradi navijača na cesti. Foto: Guliverimage Ne zavedamo se dovolj resnosti stanja. Če ne bi zavirali, bi morda danes govorili o precej hujših posledicah, saj bi lahko avto zapeljal čez navijača ali pa bi ta končal pod njim. Pri takšni hitrosti je treba reagirati hitro in natančno. Res mi je žal, da Einer dirke zaradi incidenta ni končal. Zaradi tega sem zelo nezadovoljen in razočaran. Želim mu hitro okrevanje. Einer je dober fant. Poznam ga še iz obdobja, ko je bil mladinec oziroma tekmovalec do 23 let. Takrat sem hodil na dirke v Kolumbijo, pozneje pa sem ga spremljal tudi v Italiji, kjer je vozil za amatersko ekipo. Vse skupaj mi je zato še težje.

Kaj vas pri Tadeju najbolj navdušuje, če gledava z vidika osebe, in ne kot športnika, ki piše zgodovino kolesarstva?

Poglejte, na primer, sobotno predstavo. Pomagal je Del Toru. Je dober fant in veliko pomaga. Kar je še posebej pomembno, je vodja. Ni le šampion. Šampion je tisti, ki zmaga na veliko dirkah, Tadej pa je tudi vodja, ki spodbuja moštvene kolege in iz njih izvleče še več. Za to mu gre vsa čast.

"Je dober fant in veliko pomaga. Kar je še posebej pomembno, je vodja. Ni le šampion. Šampion je tisti, ki zmaga na veliko dirkah, Tadej pa je tudi vodja." Foto: Ana Kovač

Če ga primerjate z 21-letnim Tadejem, ki je prvič osvojil Tour, kakšna je razlika?

Prvič je bilo drugače, takrat je bil to pravi "vau" trenutek. Prva zmaga je bila res veliko presenečenje. Verjeli smo, da je mogoča, toda za Tadeja je bil to poseben dan na kronometru, za tekmece pa ne najboljši. Če pogledamo z drugega zornega kota, takrat niso odločale le Tadejeve sposobnosti, ampak so mu bile naklonjene tudi okoliščine. V tistem trenutku sam v zmago nisem verjel. Zdaj pa na Tour odhajamo z mislijo, da ga lahko osvojimo. Imamo veliko možnosti.