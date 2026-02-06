Matevž Govekar je tretjo etapo dirke po Valencii končal na 11. mestu. S tem je bil mesto pred Belgijcem Remcom Evenepoelom, prvim favoritom za skupno slavje. Petkovo etapo je po uspešnem begu in sprintu četverice dobil mladi Američan Andrew August.

Dvajsetletni Andrew August (Ineos Grenadiers) je slavil sploh prvo zmago v poklicni karieri. Slavil je v sprintu četverice, ki je ohranila nekaj sekund prednosti pred glavnino, ugnal pa drugouvrščenega Norvežana Adneja Holterja (Uno-X Mobility) in Belgijca Floriana Vermeerscha (UAE Team Emirates-XRG).

Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je v cilj pripeljal skupaj s skupino favoritov, ki je po dveh klancih v zadnjih 50 km štela 49 tekmovalcev, zaostal pa je štiri sekunde. V prvi ravninski etapi je bil 16., v vožnji na čas pa 48., a zaostankov zaradi močnega vetra in uporabe cestnih koles organizatorji niso šteli.

V skupnem seštevku v vodstvu ostaja zmagovalec prve etape, Eritrejec Biniam Girmay (NSN), ki ima enak čas kot Holter, dve sekundi pa zaostaja Vermeersch. Govekar ima po treh etapah 10 sekund zaostanka, prvi favorit Remco Evenepoel, ki je dobil četrtkov kronometer, pa zaostaja devet sekund.

Odločitev na petdnevni dirki bo padla konec tedna z razgibanima etapama, in sicer v sobotni od La Nucie do Teulade Moraire (172 km) in nedeljski od Betere do Valencie (95 km).