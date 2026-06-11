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Avtor:
STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
12.04

Osveženo pred

31 minut

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Natisni članek
Matej Mohorič Matej Mohorič Bahrain Victorious Kriterij po Dofineji

Četrtek, 11. 6. 2026, 12.04

31 minut

Matej Mohorič zaradi bolezni predčasno sklenil Dofinejo

Avtor:
STA

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Matej Mohorič | Matej Mohorič se je po zdravniškem posvetu odločil, da ne bo nadaljeval dirke Auvergne-Rhone Alpe. | Foto Ana Kovač

Matej Mohorič se je po zdravniškem posvetu odločil, da ne bo nadaljeval dirke Auvergne-Rhone Alpe.

Foto: Ana Kovač

Slovenski kolesar Matej Mohorič ne bo nadaljeval dirke Auvergne-Rhone Alpes oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji, je na družbenih omrežjih sporočila njegova ekipa Bahrain-Victorious. Enaintridesetletnik iz Podblice se namreč ponoči ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali.

Slovenski kolesar Matej Mohorič je na letošnji glavni francoski pripravljalni dirki pred Tourom najvišje končal drugo etapo, ko je bil 36., v sredini četrti etapi je bil 68., ciljno črto pa je prečkal v času glavnine.

Na ekipnem kronometru je Bahrain-Victorious zasedel 10. mesto, Mohorič pa je imel na koncu 1:34 minute slabši čas od najboljšega Američana Mattea Jorgensona (Visma-Lease a Bike). Za svojim moštvenim kolegom, Kolumbijcem Santiagom Buitragom, je zaostal 29 sekund.

V skupnem seštevku je bil Mohorič po štirih etapah 58. z zaostankom 14:56. Od Slovencev sta na novo poimenovani preizkušnji še Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious). Skupno sta 64. (+15:48) oziroma 126. (+39:02).

Osemdnevna dirka se bo danes nadaljevala s peto etapo od Saint-Chamonda do Villars-les-Dombesa (195,8 km). Pričakovati je bodisi sprint večje skupine za etapno zmago bodisi novo slavje ubežnikov. Rumeno majico vodilnega bo branil domačin Alex Baudin (EF Education-EasyPost).

quinn simmons
Sportal Quinn Simmons je zmagovalec četrte etape.
Matteo Jorgenson
Sportal Kolesarjem Visme etapna zmaga, ne pa tudi rumena majica vodilnega
Matej Mohorič Matej Mohorič Bahrain Victorious Kriterij po Dofineji
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