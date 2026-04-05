Matej Mohorič poskušal le preživeti: Na koncu sem bil popolnoma mrtev

Na 110. Dirki po Flandriji se je veličastne zmage veselil slovenski super šampion Tadej Pogačar, odličen izid pa je na naporni 278-kilometrski trasi na severu Belgije zabeležil tudi Matej Mohorič, 31-letni član moštva Bahrain – Victorious. Podbličan je spomenik končal na osme mestu s štirimi minutami in pol zaostanka za zmagovitim rojakom. "Končal sem skupaj z najboljšimi smrtniki, to osmo mesto je bilo največ, kar sem lahko naredil," je bil vesel v pogovoru za slovenski radio.

"Zelo ponosen sem s tem, kako smo danes dirkali. Vse čas smo se borili in bili spredaj, potem, ko se je na Molenbergu glavnina razbila in so se favoriti odpeljali, sem se nekako lahko držal z njimi, potem pa je bil to enostavno boj z mlini na veter, kot bi vozil za motorjem," se je odločilnih trenutkov dirke za Val202 spominjal Matej Mohorič. "Tadej, Mathieu in Remco, pa tudi Wout in Pedersen, lahko tisto moč resnično držijo dolgo, dolgo v finale, preostali smo zadaj poskušali le preživeti. Jaz sem se počutil zelo vrhunsko, končal sem skupaj z najboljšimi smrtniki, to osmo mesto je bilo največ, kar sem lahko naredil in na koncu sem bil popolnoma mrtev," je še izpostavil Pogačarja, van der Poela, Evenepoela ter van Aerta in Pedersena kot tekmovalce, ki so na neki višji ravni.

Naslednjo nedeljo bo spet nekaj povsem drugega

Adut njegove ekipe Bahrain – Victorious je bil na današnji dirki domačin Alec Segaert, ki je zamudil odločilni pobeg. "Ampak je vseeno s surovo močjo potem prišel do prve petnajsterice. Ponosen sem nanj," je kolega pohvalil slovenski as, ki pa zmago s kolesarskega spomenika že ima. Leta 2022 je z vratolomnim spustom iz Poggia kot prvi Slovenec slavil na dirki Milano – Sanremo.

Flandrija je nekaj povsem drugega, pravi. "Tu je vsako mesto je priborjeno s krvjo, blatom in potom ter trdim delom čez zimo. Na Sanremu pa je tako, da pride en mini trenutek in si že lahko pet mest naprej. Zato sem zadovoljen, da mi je enkrat tam uspelo zmagati, upam, da lahko v prihodnosti posežem še po prvi peterici ali stopničkah. Tudi naslednji teden bo povsem drugačna dirka, kot je bila danes. Današnja je bila zelo iskrena, povsem na moč, naslednjo nedeljo pa bo veliko več kaosa, padcev, prerivanja. Bo drugačna bitka, več stvari je mogočih, če imaš ogromno sreče, se lahko razplete še bolj vrhunsko kot danes," se je že ozrl k francoskemu spomeniku Pariz – Roubaix, na katerem bo dirkal v nedeljo, 12. aprila.

V preteklosti je prav Roubaix izpostavljal kot velik karierni cilj, pa mu v petih poskusih še ni uspelo ujeti stopničk. Najbližje jim je bil leta 2022, ko je bil peti. Bo letos tam opogumljen za današnjim rezultatom nastopil bolj samozavestno? "V sebi sem bil ves čas samozavesten, saj vem, koliko sem delal pozimi, ampak proti najboljšim kolesarjem na svetu enostavno nimaš možnosti. Osmo mesto je zato vrhunski rezultat v sodobnem kolesarstvu."

