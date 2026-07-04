Slovenski kolesar Matej Mohorič je uvodno etapo Toura začel s padcem, a po prvih informacijah iz tabora Bahrain Victorious ni šlo za hujšo poškodbo. Slovenski kolesar je nadaljeval ekipni kronometer in v cilj prišel z zaostankom 3:56 za Jonasom Vingegaardom.

S prizorišča je športni novinar Vala 202 Igor Tominec poročal, da se je Matej Mohorič na uvodu Dirke po Franciji znašel na tleh. Po prvih informacijah pa pri padcu ni šlo za hujše posledice.

Član Bahrain Victoriousa je nadaljeval ekipni kronometer in v cilj prikolesaril z zaostankom 3:56 za Jonasom Vingegaardom. Iz tabora Bahrain Victoriousa so nato sporočili, da s slovenskim kolesarjem ni hujšega.

Vingegaard v rumenem, Pogačar z zaostankom

Vingegaard je po uvodni etapi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Za osem sekund je prehitel Italijana Filippa Ganno, Tadej Pogačar pa je imel na cilju pri olimpijskem stadionu 12 sekund zaostanka. Četrti je bil Juan Ayuso, Remco Evenepoel pa peti z 19 sekundami zaostanka.