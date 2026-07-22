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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
22. 7. 2026,
18.30

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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Natisni članek
Matej Mohorič Matej Mohorič Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Sreda, 22. 7. 2026, 18.30

1 ura, 28 minut

Po 17. etapi Dirke po Franciji

Matej Mohorič bi si želel več takšnih etap: Škoda, da je bila letos samo ena

Avtor:
A. T. K.

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Matej Mohorič | Matej Mohorič je 17. etapo, ki jo je večji del preživel v begu, končal na 13. mestu. | Foto Guliverimage

Matej Mohorič je 17. etapo, ki jo je večji del preživel v begu, končal na 13. mestu.

Foto: Guliverimage

Matej Mohorič je imel v 17. etapi Dirke po Franciji visoke načrte. Ves dan je bil zelo dejaven in se je vključeval v različne ubežne kombinacije, na koncu pa je osvojil 13. mesto. Po etapi je pojasnil, kje se je zanj dirka prelomila.

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"Ves dan se je dirkalo na vso moč in res sem si želel dobrega rezultata. Ko se je odpeljala skupina z Madsom Pedersenom in Jasperjem Stuyvenom, sem sprva vse naredil prav, nato pa nekoliko okleval. Preveč sem spremljal Mathieua van der Poela in Quinna Simmonsa, zato sem ostal zadaj.

Pozneje so se naši skupini priključili nekateri sprinterji, ki so imeli dovolj pomočnikov, da so nevtralizirali napade, zato smo v cilj prišli skupaj. Še vedno sem upal, da bi se lahko skozi ovinke prebil nekoliko bolj v ospredje, vendar v nogah ni bilo več veliko moči. V tako hitrem zaključku proti hitrejšim fantom preprosto nisem imel možnosti," je po 13. mestu za Val 202 povedal Matej Mohorič, ki je v etapi Toura nazadnje zmagal leta 2023.

Nepredvidljiva etapa, v kateri so se razmere iz minute v minuto spreminjale, mu je bila sicer pisana na kožo.

"Pri takšnem dirkanju je strategija zelo pomembna. Odločajo trenutki, ko moraš presoditi, ali boš okleval ali pa se boš potrudil in ostal zraven. Takšne etape obožujem in bi si jih želel več. Škoda, da je bila letos samo ena," je dodal.

Mohoriča in karavano v četrtek čaka zahtevna 18. etapa od Voirona do vrha vzpona na Orcières–Merlette, dolga 185,2 kilometra.

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