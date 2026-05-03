Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
3. 5. 2026,
8.32

gorsko kolesarstvo olimpijski kros Maruša Tereza Šerkezi

Yongpyong, svetovni pokal v olimpijskem krosu, mlajše članice

Maruša Tereza Šerkezi optimistična po debiju med mlajšimi članicami: Tretje mesto je bilo zelo blizu

Maruša Tereza Šerkezi | 18-letna gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je z odličnim sedmim mestom v olimpijskem krosu začela svojo prvo sezono med mlajšimi članicami. | Foto CUBE Factory Racing

18-letna gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je z odličnim sedmim mestom v olimpijskem krosu začela svojo prvo sezono med mlajšimi članicami.

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v olimpijskem krosu na svoji prvi tekmi svetovnega pokala mlajših članic zasedla sedmo mesto. Tekmovalka ekipe Cube Factory je tako v Yongpyongu v Južni Koreji dopolnila uspešen konec tedna, pred dnevi je bila v kratkem krosu peta. Dosežek je še toliko večji ob dejstvu, da 18-letno Kamničanko že v torek čaka matura.

"Že prvi lep vtis je bil ta, da sem startala iz prve vrste. Začetek je bil zelo dober, hitro sem prišla v dober ritem, a sem imela v tretjem krogu nekaj smole, saj mi je dvakrat padla veriga. Izgubila sem nekaj mest, a sem se nato vrnila v svojem ritmu," je povedala 18-letna Maruša Tereza Šerkezi, ki od večine tekmic mlajša vsaj dve leti.

"Na zadnjem vzponu v zadnjem krogu mi je zmanjkalo moči in so mi ušle tri tekmovalke, a tretje mesto je bilo zelo blizu, zato mi to prinaša dobre občutke za naprej," je še povedala Kamničanka.

Zmagala je Italijanka Valentina Corvi pred Švicarko Elino Benoit. Peteroboj za tretje mesto je naposled dobila Američanka Bailey Cioppa.

Trasa je bila zaradi deževnih razmer danes skrajšana, kar Slovenki ni najbolj ustrezalo. "Videla sem, da zelo pridobivam na vzponih, največ težav pa sem imela na enem od spustov. Če bi bil na progi še en vzpon, potem bi bilo morda malo bolje," je povedala Šerkezi, ki bo naslednjič tekmovala med 22. in 24. majem v Novem Mestu na Češkem.

Tam se bo v karavano vrnila tudi slovenska državna prvakinja Vita Movrin, ki je tokratno tekmo članic izpustila. Dobila pa jo je Švicarka Sina Frei pred Švedinjo Jenny Rissveds in Američanko Madigan Munro.

