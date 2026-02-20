Osemnajstletna gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi, članica nemške ekipe Cube Factory Racing XC, ki je lani osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje, je na družbenem omrežju Instagram delila zelo osebno objavo s pomembnim sporočilom, povezanim z motnjami hranjenja, ki jih je izkusila na lastni koži.

Maruša Tereza Šerkezi se je pri 15 letih ujela v začaran krog anoreksije, tri leta pozneje, pri 18 letih, je zdrava najstnica, poleg tega pa še mladinska svetovna prvakinja v disciplini kros. Njena zgodba o okrevanju je danes navdih številnim mladim športnicam, ki se lahko prepričajo, da so motnje hranjenja rešljive, če pravočasno poiščemo pomoč.

Septembra lani je v intervjuju za Sportal razkrila, da je prejela veliko sporočil deklet iz različnih držav, ki na zunaj delujejo povsem v redu, a so ji zaupale, da se prepoznajo v njeni zgodbi.

Zdaj je temu, kako pomembno je sprejemati svoje telo in mu dajati dovolj hrane, namenila tudi objavo na družbenih omrežjih. Med drugim je opozorila na pomen nahranjenega telesa, polnih zalog glikogena, zdrave ravni telesne maščobe in – pri ženskah – rednega menstrualnega cikla. "Samo takšno telo lahko prenese dolgoročne zahteve športa in življenja po karieri," je prepričana mlada športnica, ki jo letos čaka prestop v člansko kategorijo, na šolskem področju pa matura. Zapis je sklenila z željo, da bi postala pozitiven vzor mlajšim generacijam.

"To je nekoliko bolj osebna objava. Po treh težkih letih lahko končno rečem, da sem spet začela živeti. Še vedno imam obdobja s temnimi mislimi, vendar so krajša in manj intenzivna kot nekoč. Danes vem, kako jih obvladovati z različnimi orodji in pristopi. Začela sem sprejemati svoje telo, brez sramu, in mu dajati dovolj hrane! Brez omejitev. Priznam, da se še vedno borim z mastno hrano, vendar razumem, kako pomembna je za normalno delovanje ženskega telesa. Brez podpore svoje družine in svoje ekipe ne bi zdržala. Bilo je toliko dni, polnih solz, trenutkov, ko sem želela nehati, in noči, ko sem spala v mamini postelji, ker se mi je to med napadi tesnobe zdelo lažje. Ampak danes vem nekaj zelo pomembnega: nahranjeno telo, polne zaloge glikogena, zdrava raven telesne maščobe in – za ženske – reden menstrualni cikel. Samo takšno telo lahko prenese dolgoročne zahteve športa in življenja po karieri. Iskreno, zdi se, kot da v športu vlada prava pandemija motenj hranjenja, zato želim biti pozitiven vzor mlajšim generacijam."

