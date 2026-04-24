Maruša Tereza Šerkezi velja za eno najbolj obetavnih gorskih kolesark na svetu. O tem pričajo številne kolajne z velikih tekmovanj, med drugim lanski naslov mladinske svetovne prvakinje. Zdaj se podaja med mlajše članice, kjer bo skušala med ohranjanjem družabnega življenja krotiti tudi pritiske vse večjih pričakovanj, je dejala v pogovoru za STA.

Osemnajstletnica se je danes podala v Južno Korejo, kjer se bo naslednji konec tedna začela sezona svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu. V članski konkurenci njene rojakinje Vite Movrin tam ne bo, zato bodo pogledi slovenske javnosti uprti v Šerkezi, ki se bo na najvišji ravni prvič preizkusila v kategoriji do 23 let.

"Gre za zelo velik preskok. Resda je le en krog več, ampak teh 15 minut se pozna, poleg tega konkurence ne predstavlja zgolj ena tekmovalka (Anja Grossmann, op. STA) kot lani. Tu je dejansko deset zelo dobrih punc in imaš vseskozi pritisk od zadaj," je začela 18-letnica.

"Ne upam si niti predstavljati, kako je med elito," je še dodala Šerkezi. Na poti do članske kategorije poudarja pomen pridobljenih izkušenj in postopnega napredka. V pripravljalnem obdobju posledično ni opravila preveč intenzivnih treningov, saj je to del načrta, da skozi sezono stopnjuje formo. "Glede na vse to, sem imela nekaj dobrih rezultatov. To so tekme kategorije HC, le en rang pod svetovnim pokalom, tako da je bila konkurenca že močna," je razložila mlada kolesarka.

V mladinski konkurenci je bila vajena mest pri vrhu, med mlajšimi članicami pa je v ospredju več tekmovalk, kar je sprva opisala kot "šok", a se hitro zavedala, da je to del napredovanja znotraj discipline.

"Raven se je res zelo povišala in potem si nekako zadovoljen. Že zadnja tekma v Nallesu v Italiji (2. mesto, op. STA), ko smo stopnjevali formo, pa je pokazala, da gre vse v pravo smer," je dodala.

V Južni Koreji jo najprej čaka kratek kros, za katerega je na prvih tekmah v konkurenci do 23 leta prejela dovolj točk in pravico nastopa med najboljšimi 40 tekmovalkami. Kasneje bo v Yongpyongu sledil še olimpijski kros.

"Zelo se veselim, tudi treningi so šli v pravo smer in komaj čakam, da vidim, kje sem. In to v tisti pravi konkurenci, saj bodo na startu tudi Američanke, Kanadčanke ter ostale," navdušena proti prvi postaji svetovnega pokala pogleduje Šerkezi.

Zaveda se pritiska

Kot mlada tekmovalka se zaveda pritiska, ki se pojavi po odličnih rezultatih. Vseeno nanj zdaj gleda drugače. "V prejšnjih letih nikoli nisem imela težav s spoprijemanjem s pritiskom, imam ga rada, saj me spodbuja, da na tekmo pridem pripravljena. Ob prehodu v višjo kategorijo pa sem začela čutiti več pritiska od sebe, obenem pa sem si mogoče zmotno mislila, da tudi drugi pričakujejo, da bom kar zmagovala tudi v U23," je priznala Šerkezi.

"Prvič v karieri se mi je zgodilo, da sem na prvih tekmah zmrznila v glavi. Fizično ne, saj sem bila dobro pripravljena. Takoj zatem sem poklicala psihologinjo. Pomirila me je, da je to običajno ob prehodu v višjo kategorijo. Tudi od prej imam določena orodja, s katerimi pritisk odmislim," je iskreno govorila mlada tekmovalka.

"Sploh za mlade športnike je pomembno, da so prisotne tudi druge stvari, da si vzameš čas zase, tudi če je to zgolj ena ura na dan. Tu je še šola in hitro je lahko vsega preveč in da je obdobje stresno," je nadaljevala.

"Pomembno je, da greš ven s prijatelji, pogledaš film, bereš knjige in se sprostiš. Trend je, da mlajši vidijo le šport in ne nadaljujejo s šolanjem. Vse vidijo preveč profesionalno. Veliko talentov prehitro zaključi kariero, saj pogrešajo družbeno življenje," je še o tem povedala Šerkezi.

Tudi to sezono najstnica ostaja del tovarniške zasedbe Cuba, ki ji omogoča vrhunsko opremo. Malce se bo morala prilagoditi le na električni menjalnik, kot pravi.

Pripravljalno obdobje drugačno od prejšnjih

Je pa bilo pripravljalno obdobje vseeno drugačno od prejšnjih: "Več sem bila od doma, sploh čez zimo. Priprave so bile precej daljše, saj sem bila od decembra do februarja v Španiji na Kanarskih otokih in v Calpeju. Delala sem na vzdržljivosti, pridobivala bazo in vidimo, da se je to obrestovalo. Na tem lahko gradim intenzivne treninge."

Kot glavna cilja je sprva izpostavila nastopa na evropskem in svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu in priznala: "Motivira me tudi stopiti na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu."

Tekmovala pa ne bo zgolj v gorskem kolesarstvu. Tretji cilj je namreč nastop na domačem EP v cestnem kolesarstvu v začetku oktobra.

"Prevladuje navdušenje, ko slišiš, da bo tako veliko tekmovanje doma. Smo si pa zastavili tako, da bom do mature prioritetno tekmovala v gorskem kolesarstvu, že tako bo veliko potovanj. Ko opravim maturo, pa bom tekmovala na nekaj cestnih dirkah, koledarje usklajujemo tudi z reprezentanco. Vsekakor bom pred EP odpeljala nekaj cestnih dirk," je o preklapljanju med različnimi disciplinami dejala 18-letnica.

Kljub mladosti v njenih mislih ostajajo olimpijske igre v Los Angelesu. "Vsekakor so dolgoročni cilj, ampak takrat bom stara šele 21 let. Če bo šlo vse v pravo smer, je to dosegljivo, ampak se mora poklopiti vse. Na zadnjih OI smo videli, da je šlo veliko deklet iz U23 na igre in tam dobro nastopilo. Vprašanje, ali je v igri medalja, ampak že uvrstitev nanje bi bil lep dosežek," je še končala Šerkezi.

