Majka pred Mohoričem, ki pa ostaja v rumenem

Osemindvajsetletni Mohorič je z drugim mestom pridobil šest bonifikacijskih sekund in ima v skupnem seštevku pred najbližjima zasledovalcema deset sekund naskoka. Na drugo mesto je skočil Majka, na tretje pa je z drugega padel Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), ki je nedeljsko drugo etapo končal tik za zmagovalcem Mohoričem.

Kolesarji so morali v tretji etapi premagati nekaj več kot 3000 višinskih metrov, kar je največ na letošnji dirki oziroma 700 več kot v nedeljski, ki jo je dobil prav Mohorič.

Great bike throw once again by Matej Mohoric but this time it wasn't enough to beat Rafal Majka who won stage 2 of @Tour_de_Pologne . 👏🇵🇱 Kwiatkowski completed the podium, good day for Polish cycling fans. #TDP2023

📽️ @davidesportista pic.twitter.com/30f5S2AQ5i