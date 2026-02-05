Nekdanji kolesarski svetovni prvak Mads Pedersen bo moral na operacijo na začetku sezone, potem ko si je v sredo na dirki po Valencii zlomil zapestje in ključnico. Kot je sporočila njegova ekipa Lidl-Trek, Danca čaka težavno okrevanje, zato bo prava dirka s časom, da bi bil pripravljen za spomladanske klasike.

"Glavna prednostna naloga ekipe je zagotoviti, da bo Mads deležen najboljše možne oskrbe, takojšnja pozornost pa bo usmerjena v uspešno okrevanje, da bi čim bolj zmanjšali motnje pri doseganju njegovih ciljev v sezoni," so sporočili iz Lidl-Treka.

Tridesetletni Pedersen je zmagal na etapah vseh največjih svetovnih dirk Grand Toura in leta 2019 zmagal na svetovnem prvenstvu v cestni dirki v Yorkshiru.

Trikrat je dobil tudi klasiko Gent - Wevelgem v Flandriji (2020, 2024, 2025), letošnja izvedba te dirke je predvidena za 29. marec.