STA

Četrtek,
5. 2. 2026,
7.18

22 minut

poškodba Lidl-Trek kolesarstvo Mads Pedersen

Dirka s časom

Mads Pedersen si je na dirki po Valencii zlomil zapestje in ključnico

STA

Mads Pedersen se je pred začetkom sezone poškodoval.

Mads Pedersen se je pred začetkom sezone poškodoval.

Foto: Guliverimage

Nekdanji kolesarski svetovni prvak Mads Pedersen bo moral na operacijo na začetku sezone, potem ko si je v sredo na dirki po Valencii zlomil zapestje in ključnico. Kot je sporočila njegova ekipa Lidl-Trek, Danca čaka težavno okrevanje, zato bo prava dirka s časom, da bi bil pripravljen za spomladanske klasike.

"Glavna prednostna naloga ekipe je zagotoviti, da bo Mads deležen najboljše možne oskrbe, takojšnja pozornost pa bo usmerjena v uspešno okrevanje, da bi čim bolj zmanjšali motnje pri doseganju njegovih ciljev v sezoni," so sporočili iz Lidl-Treka.

Tridesetletni Pedersen je zmagal na etapah vseh največjih svetovnih dirk Grand Toura in leta 2019 zmagal na svetovnem prvenstvu v cestni dirki v Yorkshiru.

Trikrat je dobil tudi klasiko Gent - Wevelgem v Flandriji (2020, 2024, 2025), letošnja izvedba te dirke je predvidena za 29. marec.

