Lotte Kopecky z etapno zmago do skupnega vodstva

Belgijka Lotte Kopecky je zmagovalka četrte etape kolesarske dirke po Španiji. Članica ekipe SD Worx Protime je na 115,6 kilometra dolgi in pretežno ravninski trasi med Monforte de Lemosom in Antas de Ullo v ciljem sprintu ugnala ekipno kolegico, Nizozemko Anno van der Breggen, in prevzela skupno vodstvo.

Dobršen del etape je bežala četverica kolesark, od teh sta Belgijka Annelies Nijssen in Poljakinja Marta Jaskuslka v skupnem seštevku zaostajali slabi oziroma dobri dve minuti. Med etapo si je ta četverica privozila tudi že več kot tri minute prednosti, ki pa jo je glavnina spravila na dobro minuto 15 km pred koncem.

Takrat je spredaj napadla Jaskulska, sledila ji je Avstralka Lauretta Hanson, kolesarki pa sta 10 km pred ciljem še vedno imeli več kot minuto prednosti pred glavnino. Ta ju je ujela 2,5 km pred ciljem, ciljni sprint pa je dobila pred to etapo drugouvrščena 30-letna Kopecky za svojo 56. zmago v karieri.

Edina slovenska predstavnica Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je bila v etapi, ki je imela le dva kategorizirana vzpona tretje kategorije, 60., v cilj pa pripeljala v času zmagovalke.

V skupnem seštevku je Žigart 23. z zaostankom 26 sekund, Kopecky pa ima na vrhu šest sekund naskoka pred Nemko Franzisko Koch, 12 pred Francozinjo Cedrine Kerabol in 20 pred van der Breggen.

Tudi peta, 119,6 km dolga etapa med Leonom in Astorgo, bo po profilu podobna današnji, z dvema vzponoma tretje kategorije.

Sedemdnevna preizkušnja se bo končala v soboto s slovitim vzponom na Angliru (12,4 km/9,7 %). Gorska bo tudi šesta etapa s ciljem na Les Praeresu (3,9 km/12,5 %).

