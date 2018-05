Lojz Lokomotiva spet zmagovalec kolesarskega DOS-a

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alojz Poglavc je spet junak ekstremne kolesarske preizkušnje DOS-RAS Extreme. V 46 urah in 45 minutah (povprečna hitrost 25,80) je obvozil dobesedno celotno Slovenijo in zmagal v kategoriji posameznikov. Letošnjo dirko pa je zaznamovala tudi zasedba četvork Erik Team, ki je postregla z rekordnim časom 35 ur in 15 minut (povprečna hitrost 34,21).