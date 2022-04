Lahko Mohorič poskrbi za slovenski trojček zmag?

"La Doyenne" (Stara dama), najstarejša klasika, ki je bila prvič izpeljana že leta 1892, bo letos doživela že 108. izvedbo. Tokratna trasa je dolga 257,1 kilometra in ima deset klancev, skupno pa kolesarje čaka kar 4.400 višinskih metrov. Odločilen bo bržčas, kot vselej doslej, zadnji vzpon na Cote de la Roche-aux-Faucons, brez Tadeja Pogačarja pa bo drugačna tudi dinamika na dirki, menijo številni prijavljeni tekmovalci.

🚩@VilledeLiege - @VilledeLiege🏁

📏 254,7 Km

📣 Une réelle boucle, avec le départ et l'arrivée sur le Quai des Ardennes, à Liège.



📣 A real loop with a start and finish on the Quai des Ardennes in Liège.#LBL pic.twitter.com/WDcoGQnNcd — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) January 18, 2022

Brez Pogačarja vse odprto

"Premagati Pogačarja na Roche-aux-Faucons je domala nemogoče, načrti so bili, da bi ga 'zlomili' prej, zdaj pa je spet vse odprto," je za Sporzo povedal 36-letni belgijski veteran Jan Bakelants (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). Tudi 31-letni Avstralec Michael Matthews (BokeExchange – Jayco) se strinja: "Na zadnjem klancu je lani Pogačar popolnoma razbil glavnino, nihče na Liegu ne more v klanec voziti hitreje, kot on. Brez njega bo to povsem druga dirka."

Pogačarjevi ekipi UAE Emirates zdaj ne bo treba nadzorovati dirke, meni izkušeni 39-letni Belgijec Philippe Gilbert (Lotto Soudal): "Zdaj bodo moštva pogledovala drug proti drugemu in špekulirala, morebiten zgodnji pobeg pa je lahko nagrajen tudi z zmago." Za Gilberta bo letošnja dirka Liege – Bastogne – Liege posebej čustvena, to bo namreč njegova zadnja profesionalna dirka doma, po letošnji sezoni se namreč poslavlja od profesionalnega kolesarstva.

Za drugi del dirke je napovedan tudi čelni veter, kar je voda na mlin domačemu adutu Woutu Van Aertu, še ugotavljajo kolesarski asi. "Ob tem podatku si Wout že mane dlani," je nizozemskemu medijo povedal Bakelants: "Veter mu bo olajšal začetek sprinta."

Sam Van Aert, ki ardenskih klasik sprva ni imel v tekmovalnem programu, pa se otepa vloge favorita. "Moje možnosti za zmago so majhne," pravi adut Jumbo-Visme, ki pogreša poškodovanega Primoža Rogliča. "Upam, da preživim odločujoči Roche-aux-Faucons s kar se da majhno skupino in nato napadem v sprintu," še pravi Belgijec.

Vrhunci dirke 2021:

Mohorič za nadaljevanje slovenske prevlade

Slovenski adut bo po odpovedi Pogačarja in Rogliča Matej Mohorič. Sicer v njegovi ekipi Bahrain Victorious bolj stavijo na domačina Dylana Teunsa, ki je pred dnevi dobil Valonsko puščico, a z obema asoma imajo tudi več možnosti za napad na konkurenco, je pred zadnjo spomladansko klasiko povedal športni direktor ekipe, nekdanji odlični slovenski kolesar Gorazd Štangelj.

Drugi Slovenec na dirki bo Jan Polanc (UAE Emirates). Ta je vselej zanesljivi in zvesti pomočnik Tadeju Pogačarju, morda pa danes tudi on dobi zeleno luč za napad na kar se da dobro osebno uvrstitev.

Mohorič in Polanc sta tako slovenski orožji za podaljšanje slovenske vladavine na tej dirki, zadnja dva zmagovalca LBL sta namreč Roglič (2020) in Pogačar (2021).

Vrhunci dirke 2020:

Vsekakor se obeta zanimiva dirka. Začela se bo ob 10.20, končala pa enkrat med 16.36 in 17.17.

Že nekaj prej, ob 8.40 bodo s šesto izvedbo klasike začela tudi dekleta. Kolesarke čaka 142,5 kilometrov od Bastogna do Liega, slovenske barve pa bosta branili Eugenija Bujak in Urša Pintar, obe članici ekipe UAE Team ADQ.

Liege – Bastogne – Liege 2022: Start: 10.20 Cilj: med 16.36 in 17.17 Dolžina: 257,1 km (4.400 višinskih metrov) Foto: zajem zaslona

Preberite še: