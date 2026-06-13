V nedeljo, 14. junija, se bo v Reggiu Calabrii, mestu na skrajnem jugu italijanskega "škornja", začela 49. izvedba prestižnega Gira Next Gen, etapne dirke za najboljše kolesarje do 23 let. Dirka, ki je v preteklosti že napovedala številna velika imena svetovnega kolesarstva, bo tudi letos prava izložba prihodnosti. Na startu izstopa svetovni prvak Lorenzo Finn iz ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, slovenske oči pa bodo uprte v Svena Aleksandra Mernika, člana nizozemske razvojne ekipe Visma | Lease a Bike Development, in Erazma Valjavca, kolesarja belgijske zasedbe Soudal Quick-Step Devo Team. Lani je rožnato majico skupnega zmagovalca osvojil Slovenec Jakob Omrzel.

Mlade kolesarske upe čaka osem etap, 1.088,2 kilometra in 14.850 višinskih metrov.

Med najbolj pričakovanimi imeni na startu je svetovni prvak Lorenzo Mark Finn, član ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, ki velja za enega glavnih favoritov za skupno zmago in se vrača po poškodbi.

Med njegovimi najresnejšimi tekmeci bodo Belgijec Niels Driesen (Lotto–Groupe Gobert), ki je nedavno zmagal na zahtevni etapni dirki Ronde de l'Isard v Pirenejih, Brazilec Henrique Bravo, član razvojne ekipe Soudal Quick-Step, nedavni zmagovalec Dirke po Antalyi in Oberösterreich Rundfahrt, dvojec Bahrain Development Team Kasper Borremans in Jan Jackowiak, Nizozemec Daan Dijkman, član ekipe UAE Emirates Gen Z in zmagovalec preizkušnje Liège–Bastogne–Liège za mlajše člane, ter Francoz Remi Daumas iz ekipe Groupama-FDJ United CT, ki je nase opozoril na dirki Ronde de l'Isard.

Eden glavnih favoritov za skupno zmago je Italijan Lorenzo Finn, ki se vrača po poškodbi, ki jo je staknil konec aprila na Dirki po Alpah. Foto: Alenka Teran Košir

V krogu kandidatov za visoka mesta sta tudi Belgijca Kamiel Eeman, član ekipe Lotto - Groupe Wanty in zmagovalec Dirke miru, ter Matisse Van Kerckhove iz ekipe Visma | Lease a Bike Development, ki je slavil na dirki Alpes Isère Tour.

Na dirki tudi Valjavec in Mernik

Prav Van Kerckhovu bo do vidnejšega dosežka skušal pomagati tudi slovenski kolesar Sven Aleksander Mernik, ki je v nizozemsko razvojno moštvo prestopil iz kranjske kontinentalne ekipe Factor Racing. Celjan bo prav na dan začetka dirke dopolnil 20 let.

V ekipi Soudal Quick-Step bo nase skušal opozoriti Erazem Valjavec (intervju si boste na naših straneh lahko prebrali jutri, 14. junija), odličen osmi na zadnji Dirki po Zgornji Avstriji. Kot zanimivost: njegov oče Tadej Valjavec je bil prvi Slovenec, ki je zmagal na tej dirki, in sicer leta 1999, ko se je dirka imenovala Baby Giro, in že leto pozneje prestopil med profesionalce.

Na dirki bosta nastopila tudi Erazem Valjavec ... Foto: Guliverimage ... in Sven Aleksander Mernik. Foto: Reuters

Na startni listi sta poleg Finna še dva kolesarja, ki sta lani Giro Next Gen končala med najboljšo deseterico: Matteo Vanhuffel, osmi v skupnem seštevku, in Matteo Scalco, deveti.

Trasa dirke Giro d'Italia Next Gen:

Na razgibanem terenu velja spremljati še Jacka Warda, Mattio Negrenteja, Jesperja Stiansena, Tommasa Bambagionija, Jasperja Schoofsa, Riccarda Lorella, Patryka Goszczurnyja in Camerona Rogersa.

Slovenci bomo imeli svojega predstavnika tudi v spremljevalnem avtu. Kolesarje razvojne ekipe UAE Emirates Gen Z bo glede na podatke na provizorični startni listi vodil nekdanji slovenski profesionalec in športni direktor Jan Polanc.

Jan Polanc Foto: Alenka Teran Košir

Dirka se bo končala na isti dan kot dirka Po Sloveniji in Dirka po Švici (tam bosta nastopila oba slovenska težkokategornika Tadej Pogačar in Primož Roglič), in sicer v nedeljo, 21. junija, v L'Aquili. Zadnji dan bo kolesarje čakal 22,2 kilometra dolg posamični kronometer, ki bi lahko dokončno premešal vrstni red v boju za rožnato majico.