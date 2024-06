Lahko Matej Mohorič in Urška Žigart uspeh ponovita tudi na cestni dirki?

Tadej Pogačar je bil v prejšnji sezoni najhitrejši tako v kronometru kot v cestni vožnji, letos lahko njegov uspeh ponovi Matej Mohorič. Slovenski as bo po kronometru, na katerem je zmagal prepričljivo, lovil dvojčka in pa tudi svoj tretji naslov cestnega prvaka, treh naslovov državnega prvaka doslej nima še nihče. Poleg Mohoriča so bili dvakrat državni prvaki še Gorazd Štangelj, Tadej Valjavec, Mitja Mahorič, Borut Božič in Luka Pibernik.

Mohoriču, ki je pred dirko po Franciji dobro pripravljen, zagotovo ustreza profil proge, ta ni ne prelahek ne prezahteven. Krožna proga je dolga 150,5 kilometra, kolesarji bodo prevozili šest krogov (krog, do katerega bodo kolesarji prevozili dobrih 20 kilometrov, je dolg 21,5 km). V krogu je nekaj vzponov, najtežji je 1,7 kilometrov dolg na Grmado. Ker pa bo Mohorič imel le klubskega kolega iz ekipe Bahrain Victorious, Matevža Govekarja, ki prav tako sodi med tiste z možnostjo zmage, ga do še ene majice državnega prvaka ne čaka lahka pot.

Profil trase za državno prvenstvo:

Njegov uspeh bodo poskušale preprečiti bolj številne domače ekipe, tekmovalci v kategorijah elite in do 23 let dirkajo skupaj, trije tekmovalci ekipe UAE Emirates na čelu s prvakom iz leta 2019 Domnom Novakom, in tudi osamljeni jezdec iz Jayco Alule Luka Mezgec, prvak iz leta 2017. Skupno bo med člani tekmovalo 42 kolesarjev.

Pri dekletih seznam favoritinj ni tako dolg. Naslov bo branila Urška Pintar, seveda če svojega nastopa ne bo odpovedala v zadnjem trenutku, tako kot je to storila pred kronometrom. Pintar je bila do zdaj prvakinja dvakrat, na prvi cestni naslov pa še čaka Urška Žigart, ki je v četrtek ubranila zmago v vožnji na čas. Na njej je dobro formo pokazala tudi Nika Bobnar, na zmago lahko računa tudi Špela Kern. Pintar bo sicer vodila številno ekipo BTC Cityja, iz katere bi lahko prišlo tudi kakšno presenečenje. Največ naslovov državne prvakinje ima sicer Polona Batagelj, ki je bila najboljša kar devetkrat.

Program se bo z dirko mladincev začel že ob 8. uri zjutraj, moška članska dirka je napovedana za 14. uro.

