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Avtor:
S. K.

Petek,
5. 6. 2026,
18.01

Osveženo pred

35 minut

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Giro d’Italia Women Urška Žigart Anna Van der Breggen Celia Gery

Petek, 5. 6. 2026, 18.01

35 minut

Dirka po Italiji za ženske, 7. etapa

Velika zmaga mlade Francozinje, Urška Žigart varno z glavnino

Avtor:
S. K.

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Celia Gery | Celia Gery je prišla do prve zmage na grand tourih. | Foto Guliverimage

Celia Gery je prišla do prve zmage na grand tourih.

Foto: Guliverimage

Zmagovalka sedme etape letošnje Dirke po Italiji za ženske je 20-letna Francozinja Celia Gery (FDJ United - SUEZ). V ciljnem sprintu 159-kilometrske etape (Sorbolo Mezzani - Salice Terme) je ugnala Nizozemko Lucindo Brand (Lidl – Trek) in Italijanko Chantal Pegolo (Isolmat – Premac – Vittoria). Rožnato majico je zadržala Nizozemka Anna van der Breggen (SD Worx – Protime), deseta skupno pa ostaja slovenska predstavnica Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team), ki je danes v cilj prišla z glavnino, osem sekund za zmagovalko etape.

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V sedmi etapi italijanske pentlje so se morale kolesarke povzpeti le na en klanec, Pietragravina (III. kategorija, 9 km/2,9 %), katerega vrh so dosegle slabih 30 kilometrov pred ciljem, a ta ni bil odločilen pri selekciji. Vse do zadnjih kilometrov etape je pred glavnino vztrajala skupina ubežnic, v kateri so bile poleg Chantal Pegolo še Italijanka Gaia Segato (Vini Fantini - BePink) in Kanadčanka Alison Jackson (St Michel - Preference Home - Auber93), a so trojico še pred ciljem ujele Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), Celia Gera in Lucinda Brand.

O zmagovalki je odločal ciljni sprint, najmočnejša v tem pa je bila 20-letna Francozinja Gery, ki se je veselila svoje krstne zmage na grand tourih in šele tretje v profesionalni karieri. Letos je že zmagala na ženski Barbantski puščici, takoj za njo pa slavila še na Veliki nagradi Chamberyja.

Nosilka rožnate majice vodilne v skupnem seštevku Anna van der Breggen je v cilj prišla z glavnino, osem sekund za zmagovalko etapo. V glavnini je ciljno črto prečkala tudi edina Slovenka na dirki Urška Žigart, ki v skupnem seštevku ostaja na desetem mestu s 3:26 zaostanka za vodilno Nizozemko. Tej sta najbližje rojakinja Demi Vollering (FDJ United - SUEZ) z minuto in Nemka Antonia Niedermaier (Canyon/SRAM) z 1:24 zaostanka.

37. izvedba ženskega Gira se bo končala v nedeljo, jutri pa tekmovalke čaka izjemno zahtevna etapa od Rivolija do Sestriera (106 km), v kateri bodo prečile tudi zloglasni Colle delle Finestre (18-kilometrski klanec z 9,3-odstotnim povprečnim naklonom).

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