Velika zmaga mlade Francozinje, Urška Žigart varno z glavnino

Zmagovalka sedme etape letošnje Dirke po Italiji za ženske je 20-letna Francozinja Celia Gery (FDJ United - SUEZ). V ciljnem sprintu 159-kilometrske etape (Sorbolo Mezzani - Salice Terme) je ugnala Nizozemko Lucindo Brand (Lidl – Trek) in Italijanko Chantal Pegolo (Isolmat – Premac – Vittoria). Rožnato majico je zadržala Nizozemka Anna van der Breggen (SD Worx – Protime), deseta skupno pa ostaja slovenska predstavnica Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team), ki je danes v cilj prišla z glavnino, osem sekund za zmagovalko etape.

V sedmi etapi italijanske pentlje so se morale kolesarke povzpeti le na en klanec, Pietragravina (III. kategorija, 9 km/2,9 %), katerega vrh so dosegle slabih 30 kilometrov pred ciljem, a ta ni bil odločilen pri selekciji. Vse do zadnjih kilometrov etape je pred glavnino vztrajala skupina ubežnic, v kateri so bile poleg Chantal Pegolo še Italijanka Gaia Segato (Vini Fantini - BePink) in Kanadčanka Alison Jackson (St Michel - Preference Home - Auber93), a so trojico še pred ciljem ujele Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), Celia Gera in Lucinda Brand.

🔻 The gap, the chase, the finish line getting closer. One last minute of pure adrenaline. ⚡️



🔻 Il vantaggio, l’inseguimento, il traguardo che si avvicina. Un ultimo minuto di pura adrenalina. ⚡️



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #wow pic.twitter.com/ESPHOIpvUh — Giro d'Italia Women (@girowomen) June 5, 2026

O zmagovalki je odločal ciljni sprint, najmočnejša v tem pa je bila 20-letna Francozinja Gery, ki se je veselila svoje krstne zmage na grand tourih in šele tretje v profesionalni karieri. Letos je že zmagala na ženski Barbantski puščici, takoj za njo pa slavila še na Veliki nagradi Chamberyja.

Nosilka rožnate majice vodilne v skupnem seštevku Anna van der Breggen je v cilj prišla z glavnino, osem sekund za zmagovalko etapo. V glavnini je ciljno črto prečkala tudi edina Slovenka na dirki Urška Žigart, ki v skupnem seštevku ostaja na desetem mestu s 3:26 zaostanka za vodilno Nizozemko. Tej sta najbližje rojakinja Demi Vollering (FDJ United - SUEZ) z minuto in Nemka Antonia Niedermaier (Canyon/SRAM) z 1:24 zaostanka.

37. izvedba ženskega Gira se bo končala v nedeljo, jutri pa tekmovalke čaka izjemno zahtevna etapa od Rivolija do Sestriera (106 km), v kateri bodo prečile tudi zloglasni Colle delle Finestre (18-kilometrski klanec z 9,3-odstotnim povprečnim naklonom).

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