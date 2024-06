Zatišje pred nevihto

Na Kriteriju po Dofineji je danes čas za peto etapo, ki bo sicer potekala po razgibanem terenu, a pričakujemo zaključni sprint. Favoriti za končno zmago bodo nato spet delavni od petka do nedelje, ko so na sporedu gorske preizkušnje. Primož Roglič je v skupnem seštevku drugi za Remcom Evenepoelom in zaostaja 33 sekund. Današnji dan se bo začel že ob 10.15, kolesarje pa v cilju pričakujejo po 14. uri.