V živo: Primož Roglič padel!

Tretja etapa Kriterija po Dofineji se bo začela v mestu Celles-sur-Durolle in končala po 182 kilometrih na vzponu Les Estables–Côte des Estables na nadmorski višini 1341 metrov, ki bo najbrž ključni del etape, ki prinaša pet kategoriziranih vzponov.

Profil tretje etape Kriterija po Dofineji:

Prvi kolesarje čaka že na 22. kilometru trase. Gre za klanec četrte kategorije na Côte d'Augerolles, ki bo dolg 2,6 kilometra in ima 5,2-odstotni povprečni naklon. Na 75,8 kilometra jih čaka leteči cilj v Arlancu, kmalu zatem pa bodo kolesarji znova zagrizli v klanec.

Na 88. kilometru trase jih čaka najtežji vzpon dneva, Côte de Saint-Victor-sur-Arlanc, klanec druge kategorije, ki bo dolg 3,1 kilometra in ima 9,4-odstotni povprečni naklon.

Intenzivno bo tudi v zadnjem delu trase, kjer kolesarje čakata še dva kategorizirana vzpona. Na 125. kilometru bo to prelaz Côte de Retournac terje kategorije, ki je dolg 3,2 kilometra in ima 5,4-odstotni povprečni naklon, na 147. kilometru pa prelaz Côte de Valogeon, vzpon četrte kategorije, ki je dolg dva kilometra in ima 5,2-odstotni povprečni naklon.

Tudi cilj bo navkreber, kolesarji bodo za konec morali splezati na Les Estables–Côte des Estables na nadmorski višini 1341 metrov, klanec tretje kategorije, ki bo dolg 3,9 kilometra in ima 5,2-odstotni povprečni naklon.

Magnus Cort je novi vodilni na Kriteriju po Dofineji. Foto: A.S.O./Billy Ceusters

V rumeni majici vodilnega bo danes vozil Danec Magnus Cort (Uno-X Mobility), ki je včeraj prvi pripeljal na vrh prelaza Loge in prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Izkazal se je tudi Primož Roglič (BORA - hansgrohe), ki zaostaja le štiri sekunde in danes sodi med favorite za etapno zmago, Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) je s šestimi sekundami zaostanka tretji, vodi pa v posebnem seštevku mladih kolesarjev.

Že pred začetkom etape so iz ekipe Bahrain-Victoriuous sporočili, da je Antonio Tiberi, najboljši mladi kolesar na letošnjem Giru in peti v skupnem seštevku dirke, zaradi posledic utrujenosti odstopil.

📣 Antonio Tiberi won’t start stage 3 @dauphine



After achieving his primary objectives of securing the white jersey and finishing in the top five in his home Grand Tour, the Giro, he aimed to build on his performance with a strong showing at the #Dauphiné



[1/2] pic.twitter.com/AJCMwlZA0Y