V živo: brez Rogliča boj za zmago odprt, Pogačar kolesari v ospredju

Kriterij Dauphine, 5. etapa v živo:

99 km do cilja: na Col de Romme je prvi prikolesaril De la Cruz in vzel še 15 točk v boju za majico najboljšega hribolazca dirke, Alaphilippe je bil drugi, Kuss tretji, Pogačar pa je s šestim mestom dobil pet točk. Skupina favoritov je ujela ubežno skupino, zdaj se v ospredju več kot 20 kolesarjev že vzpenja na Col de la Colombiere.

110 km do cilja: v vodilni skupini so zdaj Pogačar, pa Tom Dumoulin in Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep), Romain Bardet (AG2R la Mondiale), David De la Cruz (UAE Team Emirates), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) in Pavel Sivakov (Ineos). Skupina z najbolje uvrščenimi kolesarji na dirki, Pinotom, Martinom, Lando in drugimi je na vzponu na Romme nekoliko zaostala.

115 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Col de Romme, v ospredju je večja skupina 25 kolesarjev, med njimi tudi Pinot in naš Tadej Pogačar.

Po odstopu Rogliča je nov vodilni na dirki Francoz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ki ima pred rojakom Guillaumom Martinom (Cofidis) deset, pred Špancem Mikaelom Lando (Bahrain McLaren) pa 12 sekund prednosti, blizu so še Kolumbijci Daniel Martinez (EF Pro Cycling), Miguel Angel Lopez (Astana) in Nairo Quintana (Arkea-Samsic), pa Avstralec Richie Porte (Trek-Segafredo). Najboljši Slovenec je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) z minuto in 3 sekundami zaostanka za Pinotom.

Etape 5 #Dauphiné



🚩 Megève - Megève 🏁

📏 153,5 km

🚩 : 12h10 / 12.10 PM

🏁 : entre 16h35 et 17h07 / between 4.35 PM and 5.07 PM



📺 : 15h15 sur @francetvsport & @France3tv pic.twitter.com/fnFw3iprXI — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 16, 2020

Tudi zadnja etapa letošnjega Dauphineja je razgibana, kolesarje čaka kar osem kategoriziranih klancev, a pretežno druge kategorije, najtežja sta drugi in tretji dneva, najprej na 1.294 m visoki Col de Romme, z 8,8-kilometrskim vzponom ekstra kategorije in povprečnim naklonom 8,9 %, takoj za njim pa še Col de la Colombiere (1.610 m. n. v., 7,5 km klanca z 8.5 % naklonom) prve kategorije. Cilj bo po 153,5 kilometrih na Montee de l'altiport (1.458 m. n. v.), ciljni vzpon druge kategorije je dolg 9 kilometrov, s povprečnim naklonom 4,6 %)