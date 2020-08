V živo: Rogličev in Pogačarjev boj

V živo dogajanje v 1. etapi

40 km do cilja - Ubežnik T.J. Slagter (BVC) ima še 2:40 prednosti pred glavninov, v kateri so vsi štirje Slovenci (Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc in Matej Mohorič).

55 km do cilja - T.J. Slagter (BVC) ne more več držati tempa in se je odločil, da počaka glavnino. Tako je ubežnik le še Michael Schär (CCC), ki ima tri minute naskoka.

🤝 🇳🇱@tomjelteslagter se relève et souhaite bonne chance à 🇨🇭Michael Schär, qui continue en solo.



🤝 🇳🇱@tomjelteslagter gives up and wishes good luck to 🇨🇭Michael Schär, who goes solo. #Dauphiné pic.twitter.com/0F35JwKOUZ — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 12, 2020

Slovaški šprinter Peter Sagan nasploh prvič nastopa na Criterium du Dauphine. Pred Tourom bi rad potreniral vožnjo v klanec, saj bo moral tudi na dirki po Franciji prekolsariti številne klance, da bo na svoj račun prišel v šprinterskih etapah.

58 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 2:50, pred kolesarji pa so še štirje gorski cilji 4. kategorije.

66 km do cilja - Deceuninck-Quick Step (ekipa Juliana Alahphilippeja) in Team Jumbo-Visma (ekipa Primoža Rogliča) sta najbolj aktivni pri narekovanju tempa. Povprečna hitrost znaša 40,5 km/h.

77 km do cilja – ubežnika Michael Schär (CCC) in T.J. Slagter (BVC) imata tri minute prednosti pred glavnino.

🏁70km - 2️⃣🚴🏻‍♂️

⏱ Le duo de tête compte moins de 3 minutes d'avance à 70 km de l'arrivée.



⏱ The breakaway is less than 3 minutes ahead of the bunch. #Dauphiné pic.twitter.com/toZGwpQ69M — Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 12, 2020

1. etapa kriterija Dauphine je dolga 218,5 kilometra. Začela se je v Clermont-Ferrand, končala pa se bo v vzponom 4. kategorije na Saint-Cristo-en-Jarez.

Kriterij Dauphine je zadnji test pred Tour de France, ki se bo začel 29. avgusta v Nici. Vseh pet dni čaka kolesarje peklenska vožnja, saj se bodo vse trase zaključile v klanec. V ožji krog favoritov za skupno zmaga spada vroči Primož Roglič, ki je v nedeljo osvojil Tour de l'Ain. A imajo svje načrte Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome, Thibaut Pinot, Julian Alahphilippe, Nairo Quintana, Rigoberto Uran, Alejandro Valverde, Mikel Landa ... in tudi naš drugi konkurent za najvišja mesta Tadej Pogačar.