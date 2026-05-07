Kopecky obdarila Bredewold, Žigart v času zmagovalke

Nizozemka Mischa Bredewold je zmagovalka pete etape kolesarske dirke po Španiji. V finišu je ugnala vodilno v skupnem seštevku Belgijko Lotte Kopecky, ki je na zadnjih metrih upočasnila, da je zmago prepustila svoji sotekmovalki in neutrudni pomočnici v SD Worx. Z vodilnimi je v cilj prišla tudi edina Slovenka Urška Žigart na 56. mestu. Dirka se bo zaključila z dvema zahtevnima gorskima etapama, to pa je teren Urške Žigart.

"Končno!" je ob prihodu v cilj vzkliknila Bredewold, ki v sezoni 2026 še ni slavila zmage. Njen najboljši rezultat je bilo drugo mesto Brabantski puščici v aprilu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tretje mesto je osvojila Italijanka Letizia Paternoster.

Evropska prvakinja iz leta 2023 in zmagovalka lanske dirke Amstel Gold Race pred enim letom, se je zahvalila "Lotte in vsem svojim sotekmovalkam, da so mi omogočile doživeti ta sanjski trenutek v Španiji." Predobro je vedela, da ji je Belgijka po 120 km med Leonom in Astorgo podarila zmago.

Kopecky, ki je zmagala v sredo, je zanesljivo obdržala rdečo majico vodilne v skupnem seštevku tudi po etapi, ki jo je zaznamoval skupinski padec kilometer pred ciljem, pri čemer glavne favoritke niso bile poškodovane. Nemka Franziska Koch zaostaja 12 sekund, Francozinja Cedrine Kerbaol na tretjem pa 18.

Žigart je v skupini tekmovalk med devetim in 25. mestom, ki zaostajajo 32 sekund, uradno pa je uvrščena na 23. mesto.

V petek pa bo šlo na španski pentlji zares. Kolesarke čaka gorska etapa oz. 106 km od Gijona do cilja na Les Praeresu (3,9 km/12,5 %). Sedemdnevna preizkušnja se bo končala v soboto s slovitim vzponom na Angliru (12,4 km/9,7 %), kjer imajo posamezni odseki več kot 20-odstotni naklon.

Nedvomno se bodo karte premešale na novo, saj tudi sprinterka Kopecky ne verjame, da se lahko enakovredno pomeri s favoriziranima Francozinjo Pauline Ferrand-Prevot in Poljakinjo Kasio Niewiadomo ter ostalimi močnejšimi tekmovalkami v gorah.

