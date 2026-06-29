Komenda bo znova središče kolesarskega sveta, tokrat le nekaj dni po koncu Toura

Le nekaj dni po koncu letošnje Dirke po Franciji bo rodno Komendo obiskal Tadej Pogačar, ki bo tudi letos čas namenil svojim navijačem in lokalnemu okolju, v katerem se je začela njegova športna pot. Komenda bo z močnim dobrodelnim pridihom znova postala stičišče vrhunskih športnikov, rekreativcev in navijačev vseh starosti iz Slovenije in tujine, so sporočili organizatorji. Tridnevni kolesarski dogodek bo potekal od 31. julija do 2. avgusta.

Dogodek Pogi Challenge, ki je lani luč sveta ugledal z unikatnim formatom preizkušnje S Klanca v klanc, na kateri so rekreativni kolesarji na trasi od Klanca pri Komendi do Plaže na Krvavcu poskušali ubežati Tadeju Pogačarju, bo letos še večji. Lani je prejel celo nagrado za enega najboljših dogodkov v Evropi v letu 2025, letos pa bo združil dva izjemno uspešna projekta iz preteklih let: Kriterij Tadeja Pogačarja in kolesarski izziv S Klanca v klanc.

Lani si je Kriterij Tadeja Pogačarja z zvezdniško zasedbo ogledalo ogromno število navijačev. Foto: Alen Milavec

Uradni sprejem Pogačarja po Touru in koncert Magnifica

Program se bo začel v petek, 31. julija 2026, ko se bo v Komendi ob 14. uri odprla navijaška cona. Sledile bodo dirke mlajših kategorij, vrhunec dneva pa bo večerna preizkušnja elitnih kolesarjev, ki se bo začela ob 19.30. Po koncu kriterija bo ob 20.45 sledil uradni sprejem Tadeja Pogačarja po vrnitvi z Dirke po Franciji, večer pa se bo nadaljeval z velikim koncertom Magnifica.

Sobota za družine, v nedeljo v lov za Tadejem

Sobota bo namenjena najmlajšim in družinam. V ospredju bo Junior Pogi Challenge Generali, na katerem bodo svoje kolesarske spretnosti pokazali otroci različnih starostnih skupin.

Vrhunec dogodka bo v nedeljo, 2. avgusta, ko bo na sporedu kolesarski izziv S Klanca v klanc. Na trasi od Tadejeve domače Komende do Plaže na Krvavcu se bo ob 10. uri proti znamenitemu vzponu podalo 1.177 udeležencev, čez nekaj minut pa jih bo začel loviti Tadej Pogačar. Lani mu je ušel le Britanec Andrew Feather, ki je lani v intervjuju za Sportal obljubil, da se bo na dirko vrnil tudi letos. Intervju z njim si lahko preberete na spodnji povezavi:

Foto: Alen Milavec

Tridnevni dogodek bo imel tudi izrazito dobrodelno noto. Na spletni strani pogichallenge.com se je že začela dobrodelna dražba osebnih predmetov Tadeja Pogačarja, zbrana sredstva pa bodo namenjena Fundaciji Tadeja Pogačarja. Fundacija je pred dnevi občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja.

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