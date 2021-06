Kolesarju de Kortu amputirali tri prste

Nizozemski kolesar Koen de Kort je zaradi posledic nesreče v Pirenejih izgubil tri prste desne roke, je sporočila njegova ekipa Trek-Segafredo. Kljub hudim poškodbam bo 38-letnik ohranil delno funkcionalnost desnice, saj so mu z operacijo rešili palec in kazalec.

O podrobnostih prometne nesreče ekipa ni poročala, za zdaj je znano le, da se ni zgodila na cesti.

Kolesarja, ki je nazadnje nastopil na državnem prvenstvu na Nizozemskem in v cestni dirki končal na 25. mestu, so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Barcelono. Z operacijo so preprečili, da bi izgubil še palec in kazalec, zdravniki pa niso mogli rešiti sredinca, prstanca in mezinca.

Nesrečni kolesar je kljub svojim težavam našel čas, da podpre svoje moštvene kolege, ki bodo v soboto začeli z Dirko po Franciji:

De Kort je lani kot kapetan ekipe sodeloval na dirki po Španiji in bi na koncu 82., skupno ima tudi osem nastopov na dirki po Franciji, za letošnjo dirko pa ni bil v postavi ekipe.

