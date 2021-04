Rogliča in Pogačarja čaka pekel do morebitnega raja

Sreda prinaša novo kolesarsko poslastico. Na sporedu je Valonska puščica, ki bo imela na 193,6 kilometra dolgi trasi številne vzpone. Najtežji je Mur de Huy, s katerim bodo morali opraviti trikrat, tudi ob koncu tekmovalnega dneva. V krogu favoritov za zmago sta prav tako slovenska šampiona Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates), od naših kolesarjev pa bomo na delu videli še Mateja Mohoriča in Jana Tratnika (Bahrain Victorious) ter Jana Polanca (UAE Emirates).

Zmagovalec zadnje izvedbe Valonske puščice je Marc Hirschi, ki je letos moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates, in Švicar tudi tokrat spada v ožji krog favoritov za veliko krono. Zanimivo je, da bodo na belgijski klasiki nastopili vsi trije lanskoletni zmagovalci tritedenskih dirk. Pogačar kot osrednji junak dirke Tour de France, Primož Roglič kot najboljši na Vuelti in Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), ki je bil pred vsemi na Giru.

Favoritov veliko, osrednja nagrada le ena

V središču pozornosti bo jasno tudi francoski specialist za tovrstne dirke Julian Alaphilippe (Deceuninck–Quick-Step), ki se vrača na to dirko po tem, ko jo je osvojil leta 2018 in leta 2019. Na poti do tretjega uspeha bo moral premagati tudi francoska tekmeca Benoita Cosnefroyja (AG2R La Mondiale) in Davida Gauduja (Groupama-FDJ).

Trasa 193,6 kilometra dolge Valonske puščice Foto: A.S.O.

V izvrstni formi je tudi Tom Pidcock (v ekipi Ineos Grenadiers bosta nastopila še Michal Kwiatkowski in Richard Carapaz), ki je na nedeljski nizozemski klasiki Amstel Gold v ciljnem šprintu za nekaj milimetrov izgubil zmago − ta je pripadla Belgijcu Woutu van Aertu (Jumbo-Visma). Rogličevega moštvenega kolega ne bomo videli na današnji preizkušnji kot tudi ne na nedeljski Liege−Bastogne−Liege, na kateri je lani slovenski kolesar prišel do velike zmage.

Valverde kar petkrat osvojil Valonsko puščico, prvič pred 15 leti

Zanimivo bo videti, kaj bo pripravil zimzeleni Alejandro Valverde, ki je to dirko osvojil kar petkrat (med letoma 2014 in 2017 štirikrat zapored, prvič pred petnajstimi leti), ob sebi pa bo imel v ekipi Movistar še Enrica Masa in Iona Izagirreja. V igri za visoka mesta bi lahko bili tudi Max Schachmann (Bora-hansgrohe) Sergio Higuita in Simon Carr (EF Education-Nippo) ter Esteban Chaves (Team BikeExchange).

Alejandro Valverde je petkrat osvojil Valonsko puščico. Med letoma 2014 in 2017 štirikrat zapored. Foto: Vid Ponikvar

Letošnja izvedba Valonske puščice bo nekoliko skrajšana − dolga bo 193,6 kilometra. Ima 12 kategoriziranih vzponov, ob tem pa bo še kar nekaj odsekov trase, na katere se bodo morali kolesarji povzpeti.

Zloglasni Mur de Huy

Najtežji del bo predstavljal Mur de Huy, kjer bo tudi cilj. Nanj se bodo morali kolesarji povzpeti kar trikrat. Dolg bo 1,3 kilometra z 9,7-odstotnim naklonom (na določenem odseku bo naklon tudi 19-odstotni). Zelo pomembna bo pozicija kolesarja pred tem vzponom in bo zahtevala od njega moč ter mirne živce. Vzpon je tako "brutalen", da je od leta 2003 vselej odločil zmagovalca. Tisto leto sta denimo Igor Astarloa in Aitor Osa napadla že enajst kilometrov pred tem in se na koncu udarila za zmago. Astarloa je imel na koncu več moči.

Zaključni vzpon Mur de Huy, s katerim se bodo kolesarji spopadli kar trikrat. Foto: A.S.O.

Obeta se nam torej nova kolesarska poslastica, katere razplet bosta lahko krojila tudi slovenska superzvezdnika. Zagotovo bi med favorite spadal še Mathieu van der Poel, vendar bo letos izpustil vse klasike in se pripravljal za olimpijske igre, na katerih bi rad z gorskim kolesom prikolesaril do zlatega odličja.

Poleg Rogliča in Pogačarja bomo na delu videli še tri slovenske kolesarje. Na nizozemski klasiki se je z devetim mestom izkazal Matej Mohorič, njegov moštveni kolega pri Bahrain Victorious Jan Tratnik pa je prav tako večkrat poskusil s pobegom. Jan Polanc bo imel tokrat vlogo pomočnika in pomagal favoritoma pri UAE Emirates Hirschiju in Pogačarju.