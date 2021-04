Nov Rogličev in Pogačarjev spektakel

Čas je za novo kolesarsko poslastico. Kar 259,1 kilometra čaka kolesarje na prestižni belgijski klasiki Liege−Bastogne−Liege, ki se začne ob 10. uri. Slovenski ljubitelji kolesarstva bodo z zanimanjem pospremili dirko, na kateri bosta Primož Roglič (Jumbo-Visma), branilec lanske zmage, in Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je le dobil zeleno luč za nastop, spet med osrednjimi favoriti za končni uspeh. Oči bodo jasno uprte v Juliana Alaphilippa, zmagovalca Valonske puščice, ki je lani doživel ponižanje in razočaranje. Od Slovencev bodo nastopili še Matej Mohorič, ki je lani prav tako navdušil, in Jan Tratnik (oba Bahrain-Victorious) ter Jan Polanc (UAE Emirates).

Milano−San Remo, Dirka po Flandriji, Pariz−Roubaix, Liege−Bastogne−Liege in Lombardija sestavljajo peterico enodnevnih kolesarskih dirk, ki imajo posebno veljavo v kolesarskem svetu. Njihov skupni imenovalec je, da spadajo v družino prav posebnih klasik, ki se imenujejo spomeniki.

Zmaga na teh dirkah predstavlja prestiž. Od slovenskih kolesarjev je do tovrstnega podviga prikolesaril Primož Roglič, ki je lani osvojil Liege-Bastogne-Liege. In prav belgijska klasika, ki je zadnja v vrsti ardenskih in najstarejša od petih klasičnih dirk, znanih kot spomeniki, je danes spet na sporedu.

Trasa Liege−Bastogne−Liege Foto: A.S.O.

Kolesarji bodo morali opraviti s peklensko traso, dolgo kar 259,1 kilometra, na kateri bodo naredili 4.500 višinskih metrov. Začela se bo v Liegeu, po 100 kilometrih dosegla Bastogne, nato pa se bo pot obrnila nazaj proti Liegeu, vendar se bo najtežji del takrat šele začel. Sledilo bo kar deset kategoriziranih klancev.

14 kilometrov pred ciljem prav poseben vzpon

Foto: A.S.O. Tisti ob koncu dneva bodo naredili največ selekcije, saj bo za kolesarji že dolga pot. Na 223,9 kilometra jih bo čakal dva kilometra dolg vzpon z imenom Cote de la Redute (povprečni naklon bo znašal 8,9 odstotka, od tega bo pol kilometra povprečna naklonina13-odstotna).

Za zaključno selekcijo pred ciljnim šprintom majhne skupine bo najverjetneje poskrbel Cote de la Roche-aux-Faucons. Začel se bo 13,5 kilometra pred ciljem. Dolg bo sicer le 1,3 kilometra, a bo povprečna naklonina 11-odstotna.

Lani kar trije Slovenci med najboljšo četverico

Lani so se na koncu za zmago udarili kasnejši zmagovalec Roglič, Marc Hirschi, Tadej Pogačar in Julian Alaphilippe. Slednji je pred dnevi osvojil Valonsko puščico in je osrednji favorit tudi danes. S cmokom v grlu pa se verjetno spominja lanskoletne izvedbe Liege−Bastogne−Liege. V cilj je prikolesaril z dvignjenima rokama, saj je mislil, da je postal zmagovalec. A je slovenski kolesar švignil mimo njega povsem v zaključku in spisal posebno poglavje slovenskega kolesarstva. Francoz je bil na koncu celo diskvalificiran, ker je v šprintu oviral kolesarje. Hirschi je zasedel drugo, Pogačar tretje mesto.

Se spomnite, kako je lani Alaphilippe doživel blamažo s predčasnim veseljem, saj ga je v zaključku prehitel Primož Roglič? Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

Letos bosta slednja prav tako osrednja favorita za končnici uspeh, razlika od lani pa je ta, da bosta tokrat kolesarila v istem moštvu − UAE Emirates. Njun nastop je sicer visel v zraku, saj so imeli v moštvu pozitivne, sicer lažne, primere okužb z novim koronavirusom in so morali izpustiti Valonsko puščico. Spomnimo se, kako je lani iz ozadja kot drveči vlak prihajal Matej Mohorič, ko so se vodilni pripravljali na zaključni šprint. Ko jih je prehitel, so začeli s šprintom, Mohoriču pa je zmanjkalo moči za veliki preobrat, a se je na koncu kljub vsemu razveselil četrtega mesta. Zato lahko od njega tudi danes pričakujemo neizprosen boj.

Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Alejandro Valverde (Movistar), ki je bil na Valonski puščici izvrsten tretji in je Liege−Bastogne−Liege osvojil že štirikrat − danes praznuje 41. rojstni dan, in Tom Pidcock (ob sebi bo imel pri Ineos Grenadiers še Adama Yatesa, Richarda Carapaza in Michala Kwiatkowskega) prav tako spadajo v krog favoritov za končni uspeh. Zadnji sicer te dirke ni imel v načrtu, a bo Britanec kljub vsemu nastopil, saj je v dobri formi. Zatem bo zapustil kolesarsko karavano, presedlal na gorsko kolo in se začel pripravljati na poletne olimpijske igre. Tudi Matiheu van der Poel je denimo že zamenjal cestno za gorsko kolo za nekaj časa, saj želi v Tokiu osvojiti zlato medaljo.

Na štartu so tudi pretekli zmagovalci Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) in Wout Poels (Bahrain-Victorious).