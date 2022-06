Kdo bo novi državni prvak v vožnji na čas?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarji in kolesarke se bodo danes v Novem mestu oziroma na Karteljevem merili za državne naslove v vožnji na čas. Zmagi branita Jan Tratnik in Eugenia Bujak.

Trasa je razgibana, člani pa bodo morali v dveh krogih (skupno 28,8 km) premagati tudi 496 višinskih metrov, vključno z vzponom do Poljan pri Mirni Peči (1,5 km/5,7 %) ter klancem na Karteljevo (1 km/5,4 %). Ženske ter kolesarji in kolesarke v mlajših selekcijah bodo opravili en krog v dolžini 14,4 km in višinsko razliko 248 m.

Preizkušnjo bodo začeli starejši mladinci ob 13.50, članice bodo startale ob 16.10, člani pa od 17 ure naprej. Najboljši bodo v peti seriji nastope začeli ob 19. uri. Zadnji se bo ob 19.13 s starta pognal Tratnik, ki bo branil naslov in se skušal s četrto zmago na DP izenačiti z Gregorjem Gazvodo, ki je slavil v letih 2005, 2008, 2010, 2014, ter se odlepiti od Roberta Pintariča, ki je zmagal trikrat v letih 1994, 1995 in 1996.

Tratnik, član Bahrain-Victoriousa, je bil prvič najboljši pred sedmimi leti v Ljubljani, nato pa je v prestolnici slavil še leta 2018. Lani je bil boljši od Jana Polanca in Tadeja Pogačarja, ki se je uštel v ritmu v prvi polovici 31,5 km dolge koprske trase. Pogačarja letos zaradi priprav na dirko po Franciji ne bo.

V ženski kategoriji bo naslov branila Eugenija Bujak. Foto: Guliverimage

Naslov bo med članicami branila Bujakova, ki je slavila še v letih 2018 in 2019. Predlani je slavila Urška Žigart.

Zgodovinsko gledano je najboljša v boju z uro Tjaša Rutar, ki je slavila petkrat zapovrstjo med letoma 2008 in 2012. Dvaintridesetletna Bujakova bi se jih lahko v četrtek približala s četrtim naslovom.