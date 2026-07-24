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Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Petek,
24. 7. 2026,
19.00

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Einer Rubio Tadej Pogačar Tadej Pogačar Alpe d'Huez Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Dirka po Franciji navijači nesreča nesreča

Petek, 24. 7. 2026, 19.00

1 ura, 8 minut

Kaos na Alpe d'Huezu: Rubio trčil v avtomobil Pogačarjeve ekipe #video

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

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Einer Rubio | Nesrečni Einer Rubio je plačal davek neodgovornosti navijačev ob progi pri vzponu na Alpe d'Huez. | Foto Guliverimage

Nesrečni Einer Rubio je plačal davek neodgovornosti navijačev ob progi pri vzponu na Alpe d'Huez.

Foto: Guliverimage

Na dan, ko je Tadej Pogačar z rekordnim vzponom pokoril Alpe d'Huez in tekmece, so veličasten kolesarski spektakel zasenčili nevarni prizori med nepregledno množico navijačev na mitskem vzponu. Kolumbijec Einer Rubio je po nenadnem zaviranju avtomobila ekipe UAE Emirates-XRG trčil v njegovo zadnje steklo in moral odstopiti. Remca Evenepoela so med napadom zaustavili spremljevalni motorji, kolesarjem pa je po prihodu v cilj zaradi neverjetnega hrupa še vedno zvonilo v ušesih.

Alpe d'Huez je znova pokazal obe plati slovitega vzpona. Ob cesti se je zbrala množica navijačev, ki je pripravila enega od vrhuncev letošnje Dirke po Franciji, vendar je bilo na določenih odsekih prostora za kolesarje, avtomobile in motorje bore malo.

Najhuje jo je skupil član Movistarja Einer Rubio, ki je med vzponom trčil v zadnji del avtomobila ekipe UAE Emirates-XRG.

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Avtomobil zavrl zaradi navijača, Rubio ni mogel pravočasno ustaviti

Dogodka televizijski prenos ni pokazal, na družbenih omrežjih pa se je pojavil posnetek trčenja.

Kako je prišlo do nesreče

Po videnem je moral avtomobil ekipe Tadeja Pogačarja nenadoma zavreti, ker je pred njega stopil gledalec. Rubio je vozil neposredno za njim in ni imel dovolj časa, da bi se avtomobilu izognil. Silovito je trčil v zadnje steklo.

Oskrbeti ga je morala zdravniška služba, pri Movistarju pa so pozneje potrdili, da je 28-letni Kolumbijec končal nastope na letošnjem Touru.

Trčenje je od blizu videl Tobias Halland Johannessen, ki je etapo končal na odličnem petem mestu.

"Videl sem, kako je Rubio iz Movistarja trčil v avtomobil ekipe UAE. Sploh ni bilo videti dobro. Sprašujem se, ali je z obrazom razbil steklo. Upam, da je z njim vse v redu," je Norvežan povedal za TV 2.

Navijači ustvarili nevarno ozek koridor

Množica je na posameznih delih Alpe d'Hueza cesto zožila na vsega nekaj metrov. Gledalci so pogosto čakali do zadnjega trenutka, preden so se umaknili kolesarjem, spremljevalnim avtomobilom in motorjem.

Organizator je zaradi pričakovanega navala pred etapo postavil dodatne ograje in vrvi ter povečal število policistov. Posebej so zavarovali začetek vzpona, znameniti nizozemski ovinek in območje pred ciljem.

Tadej Pogačar je postavil nov rekord na Alpe d'Huezu. Padel je rekord legendarnega Marca Pantanija za 1:14. | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar je postavil nov rekord na Alpe d'Huezu. Padel je rekord legendarnega Marca Pantanija za 1:14. Foto: Guliverimage

Direktor trase Thierry Gouvenou je že pred etapo poudaril, da varnosti kljub vsem ukrepom ni mogoče zagotoviti brez odgovornega obnašanja gledalcev.

Težave niso imeli le kolesarji v ozadju. Remco Evenepoel je moral med enim od pospeševanj popustiti, ker se je na enem najožjih delov vzpona znašel za spremljevalnimi motorji.

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"Moja ušesa še vedno zvonijo"

Kako glasno je bilo ob cesti, sta po cilju ponazorila Paul Seixas in Evenepoel.

"Množica je povsem ponorela. Še vedno mi zvoni v ušesih. Bilo je čarobno, hkrati pa je bil to verjetno eden najtežjih dni v mojem življenju na kolesu," je povedal 19-letni francoski zvezdnik.

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Tudi Evenepoel je po prihodu v cilj čutil posledice neverjetnega hrupa. "V desnem ušesu mi še vedno zvoni, vendar je bila to čudovita izkušnja," je dejal Belgijec.

V ospredju je novo izjemno predstavo prikazal Pogačar. Slovenski šampion je dobil 127,9 kilometra dolgo 19. etapo, na Alpe d'Huez prikolesaril šest sekund pred Lennyjem Martinezom in devet pred Richardom Carapazom ter še povečal prednost v skupnem seštevku.

Postavil je tudi rekord vzpenjanja na Alpe d'Huez, ki je bil prej v lasti Marca Pantanija. Od rekordne znamke legendarnega Italijana je bil hitrejši za kar 1:14.

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