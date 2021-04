Pogačar in Rogliča ne puščata veliko manevrskega prostora

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta v zadnjih treh sezonah naredila ogromen korak naprej v karierah in se z izjemnimi vožnjami povzpela na kolesarski Olimp. Nastopila sta na 24 etapnih dirkah in na teh prikolesarila Sloveniji 13 zmag. Roglič ima na več etapnih dirkah še nekoliko bolj strašljivo statistiko, saj jih je v tem obdobju osvojil sedem od 11. Trikrat so mu padci, zdravstvene in tehnične težave prekrižali načrte, enkrat pa Pogačar, sicer bi lahko zdaj govorili o stoodstotnem izkupičku. Povrhu vsega je Pogačar osvojil slovito Dirko po Franciji, Roglič dvakrat Vuelto. Zato sta za letošnji Tour de France razumljivo osrednja favorita za končno zmago.

V svetu kolesarstva ima Slovenija v zadnjih letih prav posebno veljavo. Razlog je jasen. S Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem ima v tem trenutku najbolj vroča kolesarja na zemeljski obli. Že pogled na njuno statistiko je lep kazalnik, zakaj sta na vseh dirkah, zlasti večdnevnih, deležna toliko pozornosti in se tekmeci sprašujejo, kakšno taktiko izbrati, da bi ju morda le vrgli s prestola.

Roglič in Pogačar sta prav tako številka 1 in 2 na svetovni kolesarski lestvici, kar sta si prislužila z izvrstnimi predstavami na asfaltiranih cestah. Vsa Slovenija je na trnih, kadar se pojavita na štartu katere od dirk.

Nazadnje je bilo to na belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege, ki jo je kraljevsko osvojil mlajši Pogačar in nasledil Rogliča, temu je tovrstni podvig uspel lani. A dotaknimo se tokrat etapnih dirk, na katerih nastopata in na njih najbolj blestita, čeprav sta že večkrat pokazala, da sta sposobna zablesteti tudi na enodnevnih razgibanih dirkah, ki so pisane na kožo prav tako tipu kolesarjev, kakršna sta slovenska prvaka.

Pogačar opozoril nase že v krstnem letu v profesionalni družbi, nato nepozabno 2020

Sprva se dotaknimo uspešnosti mladega Pogačarja, ki je leta 2019 vstopil v profesionalno ekipo UAE Emirates in naredil ogromen preskok. Že v krstnem letu je najbolj odmevalo tretje mesto na sloviti španski Vuelti. Njegovi sta bili dirki Algavre in Tour of California, medtem ko je bil šesti na dirki po Baskiji, 13. na Tour Down Under in četrti na domači Dirki Po Sloveniji, kjer je pričakoval nekoliko več.

Tadej Pogačar je lani spisal posebno pravljico in osvojil sloviti Tour. Foto: Reuters

Izplen, o katerem je lahko ob prihodu v novo okolje le sanjal. In sanje so se nadaljevale oziroma jih je uresničeval. Ekspresno. Še pred prihodom v UAE Emirates si je na vožnjah za trening le domišljal svoj nastop na dirki vseh dirk. Mesto na dirki Tour de France mu je pripadlo že drugo leto v profesionalni karavani. Reka, da je pomembno sodelovati, ne zmagati, se ne drži. Kamorkoli pride, želi kolesariti hitreje od tekmecev.

In na Touru je spisal prav posebno zgodbo, potem ko je zmagal v treh etapah, v kronometru predzadnji dan dirke pa rojaku Rogliču slekel rumeno majico in soj luči uprl vase. Pri le 21 letih in 364 dneh je postal drugi najmlajši kolesar, ki je osvojil Dirko po Franciji.

V letu 2020 je pokoril konkurenco tudi na Dirki po Valencii, bil drugi na UAE Tour, na še eni večdnevni dirki Kriteriju du Dauphine pa bil četrti.

Ne pojenja niti v letu 2021

Tudi 2021 je začel v velikem slogu. Njegova je bila večetapna dirka UAE Tour, tudi Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, medtem ko je bil na Dirki po Baskiji tretji. Zablestel je na prestižni belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege, na kateri se je veselil svojega zgodovinskega uspeha. Po Bernardu Hinaultu leta 1980 je postal naslednji v vrsti, ki je po osvojeni Dirki po Franciji osvojil še belgijski spomenik. Videti je nezaustavljiv, saj blesti v šprintih, kronometrih, vzponih, predvsem pa zna odlično brati dirko.

Tadej Pogačar se ne zaustavlja. Foto: Guliverimage

Na Dirki po Baskiji je v začetku aprila zmagal Roglič, ki bi imel zdaj stoodstoten izkupiček na etapnih dirkah v 2021, če se mu na dirki Pariz–Nica ne bi pripetila tehnična težava na kolesu in padec, ti so pri njem kar pogosti. Torej sta na vseh letošnjih dirkah, na katerih sta nastopila, nadvladala konkurenco.

Če pri Rogliču ne bi bilo padcev ...

In ko pogledamo statistiko nekdanjega skakalca v letih 2019, 2020 in 2021, je jasno, zakaj je na lestvici UCI najvišje uvrščen. Pojdimo lepo po vrsti. Tako kot Pogačar je tudi Roglič osvojil Dirko od Tirenskega do Jadranskega morja. Leta 2019 je bila njegova prav tako Dirka po Romandiji. Tretji je bil na Giru d'Italia, kjer je imel zdravstvene težave. Na žalost v Italiji, kjer ga je spremljalo ogromno število slovenskih navijačev, brez padcev ni šlo, pustili so vidne posledice. Vrhunec je dočakal na španskih tleh, kjer je kot prvi Slovenec osvojil tritedensko dirko. Njegova je bila slovita Vuelta.

Primož Roglič je leta 2019 prvič osvojil Vuelto, podvig pa ponovil tudi leto pozneje. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Hvalevreden niz se je nadaljeval v letu 2020. Začel je z zmago na večdnevni dirki Tour de l'Ain, osvojil bi tudi Kriterij du Dauphine, če ne bi padel. Posledice padca je nosil na Dirki po Franciji, na kateri je moral na koncu priznati premoč rojaku Pogačarju. Dvignil se je na enodnevni dirki Liege–Bastogne–Liege in tako postal kot prvi Slovenec, ki je osvojil najstarejšo prestižno enodnevno klasiko. Na naslednjo večetapno dirko ni bilo treba dolgo čakati. Vnovič se je odločil za nastop na Vuelti in še drugič zapored postal kralj Španije.

Dirko po Baskiji končal v velikem slogu

V leto 2021 se je podal z velikimi pričakovanji. Misli ima vseskozi pri Dirki po Franciji. Pot je začel tlakovati na dirki Pariz–Nica. Vse je kazalo lepo, saj je bil na dobri poti k veliki zmagi, a sta mu padca in tehnične težave preprečili pot do uspeha. Nevšečnosti so se zgodile v zaključni etapi, v kateri zaradi profila ni bilo pričakovati pretresov. Čeprav je imel izpahnjeno ramo in bil potolčen od padca, je prikolesaril do cilja in pokazal značaj prvaka. Jasno je bilo, da bi bila zmaga njegova, če se ne bi zgodila neljuba dogodka.

Foto: A.S.O./Fabien Boukla

Zaradi poškodbe je bil njegov nastop na Dirki po Baskiji za kratek čas pod vprašajem. Zelena luč se je prižgala. In tudi na tej dirki je bil nad vsemi, potem ko je izvrstno odpeljal zadnjo etapo in si nadel majico najboljšega.

Kaj ostane konkurenci?

Vsi ti podatki vlivajo ogromno optimizma pred nadaljevanjem sezone, ko bodo sledile nove večetapne dirke. Pri Pogačarju je še v zraku, ali bo nastopil na Kriteriju du Dauphine ali dirki Po Sloveniji, medtem ko je Roglič prečrtal vse dirke in je misli že usmeril k pripravi na sloviti Tour.

Na Dirki po Franciji vsi pričakujejo dvoboj med Pogačarjem in Rogličem. Foto: Guliverimage/Getty Images

In v Franciji bosta prav naša kolesarja osrednja favorita za končno zmago. Razumljivo. Se bo torej slovenska kolesarska pravljica nadaljevala na francoski tritedenski kolesarski pentlji in potem še na Vuelti, na kateri bo letos nastopil Pogačar in jo prvič v karieri poskušal osvojiti? Jasno kot beli dan je, da v karavani kažejo s prstom na njiju in se sprašujejo ter iščejo pot, kako sploh preskočiti slovenska kolesarja, ki tekmecem skoraj ne dopustita možnosti za veselje.