Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
23. 6. 2026,
19.34

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Švici

Torek, 23. 6. 2026, 19.34

10 minut

Varnostni kolaps na Dirki po Švici

Kako je to mogoče? Švicarka dirko odpeljala s pretresom možganov!

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ginia Caluori | Ginia Caluori je Dirko po Švici končala s pretresom možganov. Kako je to sploh mogoče? | Foto Guliverimage

Ginia Caluori je Dirko po Švici končala s pretresom možganov. Kako je to sploh mogoče?

Foto: Guliverimage

Dan po koncu ženske Dirke po Švici je z zapisom na družbenih omrežjih osupnila švicarska kolesarka Ginia Caluori. Tudi 23-letna članica ekipe Nexetis je bila žrtev nadvse nevarne hitrostne ovire v zaključku druge etape, v kateri si je pri grozljivem padcu čeljust zlomila tudi slovenska šampionka Urška Žigart. Caluori je kljub močnemu udarcu z glavo v asfalt nadaljevala in dirko v nedeljo končala na 26. mestu v skupnem seštevku, zdaj pa je razkrila, da je kolesarila s pretresom možganov.

Marlen Reussr, Dirka po Švici 2026
Sportal Marlen Reusser še tretjič osvojila domačo dirko

Običajno kolesarji, ki padejo na glavo, prestanejo tako imenovani protokol za pretres možganov, ki je namenjen temu, da se jim prepreči vrnitev na kolo s pretresom možganov. Ni jasno, ali je bil ta protokol izveden tudi v primeru Ginie Caluori.

"Pred letošnjo Dirko po Švici sem se počutila odlično in sem zelo zadovoljna s svojima nastopoma v prvih dveh etapah. Na žalost sem bila udeležena v res hudi nesreči in sem v zaključku druge etape precej močno udarila z glavo. Nadaljnji pregledi so potrdili, da je ta udarec povzročil pretres možganov," je včeraj na Instagramu zapisala 23-letna kolesarka.

Zdaj mora počivati, a porajajo se nova vprašanja o varnostnih protokolih na dirkah. Že poškodba Urške Žigart je odprla številna vprašanja, zdaj dodatne skrbi povzroča dejstvo, da se je Caluori nekako izmuznila skozi postopke, ki so namenjeni prav temu, da se ugotovi take poškodbe ter se ne ogroža zdravja tekmovalk in tekmovalcev.

Preberite še:

Urška Žigart
Sportal Po hudem padcu Urške Žigart alarm v kolesarstvu
tadej urška
Sportal Urška Žigart si je pri hudem padcu na Dirki po Švici zlomila čeljust, oglasila sta se tudi oče in Pogačar
Dirka po Švici
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.