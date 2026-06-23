Dan po koncu ženske Dirke po Švici je z zapisom na družbenih omrežjih osupnila švicarska kolesarka Ginia Caluori. Tudi 23-letna članica ekipe Nexetis je bila žrtev nadvse nevarne hitrostne ovire v zaključku druge etape, v kateri si je pri grozljivem padcu čeljust zlomila tudi slovenska šampionka Urška Žigart. Caluori je kljub močnemu udarcu z glavo v asfalt nadaljevala in dirko v nedeljo končala na 26. mestu v skupnem seštevku, zdaj pa je razkrila, da je kolesarila s pretresom možganov.

Običajno kolesarji, ki padejo na glavo, prestanejo tako imenovani protokol za pretres možganov, ki je namenjen temu, da se jim prepreči vrnitev na kolo s pretresom možganov. Ni jasno, ali je bil ta protokol izveden tudi v primeru Ginie Caluori.

"Pred letošnjo Dirko po Švici sem se počutila odlično in sem zelo zadovoljna s svojima nastopoma v prvih dveh etapah. Na žalost sem bila udeležena v res hudi nesreči in sem v zaključku druge etape precej močno udarila z glavo. Nadaljnji pregledi so potrdili, da je ta udarec povzročil pretres možganov," je včeraj na Instagramu zapisala 23-letna kolesarka.

Zdaj mora počivati, a porajajo se nova vprašanja o varnostnih protokolih na dirkah. Že poškodba Urške Žigart je odprla številna vprašanja, zdaj dodatne skrbi povzroča dejstvo, da se je Caluori nekako izmuznila skozi postopke, ki so namenjeni prav temu, da se ugotovi take poškodbe ter se ne ogroža zdravja tekmovalk in tekmovalcev.

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