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Avtor:
STA

Sobota,
25. 7. 2026,
19.16

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Julian Alaphilippe Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Dirka po Franciji

Sobota, 25. 7. 2026, 19.16

8 minut

Julian Alaphilippe se bržkone poslavlja od Toura

Avtor:
STA

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Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe, Tour de France | Alaphilippe, ki je daleč od ravni, ki jo je dosegal med letoma 2018 in 2021, je letos prestal težko dirko po Franciji. | Foto Guliverimage

Alaphilippe, ki je daleč od ravni, ki jo je dosegal med letoma 2018 in 2021, je letos prestal težko dirko po Franciji.

Foto: Guliverimage

"Ne pričakujte, da me boste še videli," po današnji predzadnji etapi 113. izvedbe dirke po Franciji tamkajšnja tiskovna agencija AFP povzema Francoza Juliana Alaphilippa, dvakratnega svetovnega prvaka in nekdanjega nosilca rumene majice na Touru.

"Nič še ni uradno, vendar ne pričakujte, da se bom vrnil," je 34-letni član ekipe Tudor povedal za Eurosport.

Alaphilippe, ki je daleč od ravni, ki jo je dosegal med letoma 2018 in 2021, je letos prestal težko dirko po Franciji. Večkrat je poskušal pobegniti v ubežnih skupinah, vendar je pozneje izgubljal stik z najboljšimi in zaostajal.

Na današnji kraljevski etapi je sicer prikazal spodoben nastop. Na cilju na Alpe d'Huez je zasedel 29. mesto, v cilj pa je pripeljal z roko v roki z drugim izkušenim francoskim kolesarjem, Warrenom Barguilom.

Njegovo slovo od Toura pa bi bil pomemben mejnik za francosko kolesarstvo, saj je bil Alaphilippe eno najbolj prepoznavnih imen tega športa v zadnjem desetletju na domači dirki.

Svetovni prvak je postal v letih 2020 in 2021. Zaradi izjemnih sposobnosti na kratkih, strmih vzponih je veljal za enega najbolj eksplozivnih kolesarjev svoje generacije. Posebej je blestel na dirki po Franciji leta 2019, ko je rumeno majico nosil kar 14 dni, osvojil dve etapni zmagi in v skupnem seštevku zasedel peto mesto. Zmage se je takrat veselil Kolumbijec Egan Bernal.

Leta 2018 je osvojil pikčasto majico najboljšega hribolazca. Skupaj je na Touru dobil šest etap, poleg tega pa je leta 2019 slavil na enodnevnih klasikah Milano-Sanremo in Strade Bianche, med letoma 2018 in 2021 pa je trikrat zapored zmagal tudi na dirki Valonska puščica.

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