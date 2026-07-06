"To ni sveti cilj, ne," je po drugi etapi Dirke po Franciji poudaril športni direktor ekipe Visma | Lease a Bike Marc Reef in jasno nakazal, da Jonas Vingegaard rumene majice ne bo branil za vsako ceno. Danec jo je v Barceloni sicer zadržal, toda Tadej Pogačar se mu je po zmagi Isaaca del Tora približal na šest sekund. Ali se bo od nje poslovil že danes?

Po zmagi moštva Visma | Lease a Bike na ekipnem kronometru v Barceloni je Jonas Vingegaard drugo etapo Dirke po Franciji začel v rumeni majici. Po razgibanem dnevu, vročini in zahtevnem zaključku jo je tudi obdržal, a pri nizozemski ekipi ne skrivajo, da vodstvo v skupnem seštevku v tem delu dirke zanje ni cilj, ki bi mu podredili vse.

"To ni sveti cilj, ne. Je lep bonus. Seveda smo ponosni, da nosimo rumeno majico, vendar v tem trenutku ni cilj, da jo za vsako ceno zadržimo," je po drugi etapi za Wielerflits dejal športni direktor Visme Marc Reef.

To pomeni, da bi lahko v prihodnjih dneh, morda že danes, tudi ubežniki dobili več prostora. Če bo razplet etape takšen, da bo kateri od kolesarjev iz bega prevzel vodstvo v skupnem seštevku, pri Vismi zaradi tega ne bodo sprožili alarma, poudarja športni direktor.

V prvem tednu Toura namreč rumena majica ni le prestiž, ampak tudi breme. Ekipa vodilnega mora nadzorovati dirko, odgovarjati na napade in porabljati energijo, ki jo favoriti običajno raje hranijo za odločilne gorske dneve. In v vročini je to še toliko bolj izčrpavajoče.

Pogačar je Vingegaarda stisnil na šest sekund

Druga etapa je vseeno prinesla pomemben psihološki trenutek. V zaključku je imela ekipa UAE Team Emirates - XRG popoln nadzor nad dogodki. Isaac del Toro je z odločno potezo osvojil etapno zmago, Tadej Pogačar, ki mu je zmago podaril, pa je končal tik za njim in se Vingegaardu v skupnem seštevku približal na šest sekund.

Ali se bo danes poslovil od rumene majice? Cilj jo je imeti v Parizu. Foto: Guliverimage

Danec je ostal v rumenem, a na terenu, kjer odločajo kratki vzponi in eksplozivnost, ni mogel odgovoriti tako silovito kot Pogačar in del Toro.

"Bil je soliden dan," je dejal Vingegaard, nato pa priznal, da mu takšen zaključek ni pisan na kožo: "Ni bil lahek dan. To ni moj najljubši teren. Takšni kratki vzponi mi niso najbolj pisani na kožo. Mislim, da sem lahko zadovoljen, da sem zadržal rumeno majico. Drugi so imeli zelo močan sprint. Dobro so opravili svoje delo, zato so si zaslužili zmago."

Del Toro je UAE prinesel popoln dan

Zmagovalec dneva je bil Isaac del Toro. Mehičan je v zaključek pripeljal z veliko hitrostjo ter nato z dolgim sprintom in ob navijanju Pogačarja presenetil tekmece. Slovenski šampion je namreč kolesaril tik ob njem, Vingegaard pa je moral priznati, da je imel UAE v zaključku več orožij.

"Veliko hitrosti je prenesel na zadnji vzpon. Vem, da zelo dobro sprinta, tako da si je res zaslužil etapno zmago," je o del Toru dejal Vingegaard.

Za UAE je bil to sanjski razplet. Etapna zmaga za mladega del Tora, Pogačarjev skok proti Vingegaardu v skupnem seštevku ter jasen znak, da je ekipa močna in ima več orožij za napad.

Bo danes Vingegaard predal majico?

Tretja etapa Dirke po Franciji prinaša novo razgibano preizkušnjo, na kateri sprinterji najverjetneje še ne bodo prišli na svoj račun. Trasa od Granollersa do Les Anglesa je dolga skoraj 196 kilometrov, v drugem delu je teren močno razgiban, v zadnjem delu pa je klanec, zato bi lahko bil to dan za ubežnike, eksplozivne kolesarje ali novo merjenje moči med favoriti.

Tadej Pogačar in Isaac del Toro sta deklasirala tekmece na zaključnem vzponu drugega dne. Foto: Reuters

Prav zato bo zanimivo videti, ali bo Jonas Vingegaard rumeno majico prepustil kateremu od ubežnikov, ki v skupnem seštevku ne bi predstavljal resne nevarnosti, ali bo Tadej Pogačar v zaključku spet navil obrate. Če se bo glavnina borila za etapno zmago, bi lahko Slovenec prvič na letošnjem Touru dvignil roke v zrak – in morda ob tem napadel tudi najprestižnejšo majico v kolesarstvu.