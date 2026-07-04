"To je popoln začetek, a Tour je še dolg," je po zmagi na uvodni etapi 113. Dirke po Franciji povedal prvi nosilec rumene majice na dirki Jonas Vingegaard. "Ta majica mi pomeni ogromno, kot veste, sem imel nekaj težav v zadnjih letih, že samo obleči jo, mi zato pomeni toliko več, četudi v njej preživim le kratek čas," je še dodal zmagovalec Toura v letih 2022 in 2023 in prav pred tremi leti je tudi nazadnje oblekel rumeno majico.

Dirka po Franciji se je začela z napetim ekipnim kronometrom po ulicah Barcelone, spremenjen format te discipline, ki je v programu Toura ni bilo vse od leta 2019, pa je pomenil, da so se ekipe trudile v kar najboljši položaj postaviti svoje kapetane, torej večinoma favorite za boj v skupnem seštevku.

🥵 Give it your all right up to the finish line!



🥵 Tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/wO76EBSSuc — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026

"Sedem fantov se je žrtvovalo zame"

Vingegaardova Visma | Lease a Bike je opravila odlično delo. "To je bil ekipni kronometer, sedem fantov se je zame žrtvovalo, opravili so sijajno delo in dolgujem jim veliko zahvalo. Iskreno mi ni bilo treba storiti prav veliko, saj so me skorajda odpeljali do cilja, naša taktika je bila brezhibna," je bil po 54. profesionalni zmagi v karieri zadovoljen 29-letni Danec. Na ravnini je Visma rotirala le pet najmočnejših kolesarjev, trije lažji pa so se skrivali v zavetrju in varčevali moči za zaključna klanca, na teh je bil Vingegaardu v pomoč 23-letni Italijan Davide Piganzoli.

Vingegaard je letos po dominantni predstavi zmagal na Giru in ko je leta 1993 zmagovalec italijanske pentlje dobil uvodno etapo Toura, je na koncu slavil tudi na dirki vseh dirk. To je bil legendarni Španec Miguel Indurain. Ob omembi tega podatka, se je Vingegaard le nasmehnil: "Tukaj sem zato, da naredim največ kar lahko, ponavljam pa, da je pa to šele prva etapa in do Pariza je še zelo, zelo daleč. Je pa odličen začetek."

Spet se počuti udobno v svoji koži

Na Tour je po dveh napornih letih, ki jih je zaznamoval grd padec na Dirki po Basikiji leta 2024, prišel prenovljen, kot je povedal v intervjuju za Wielerflits. "Mislim, da sem zdaj v boljšem položaju kot lani. Lani nisem toliko užival v dirkanju kot letos. Tudi v pripravah na Tour sem bolj užival kot v prejšnjih letih. Mislim, da to pozitivno vpliva na mojo uspešnost. To smo letos že videli. Mislim, da sem v zadnjih letih nekoliko izčrpal, ker sem vedno znova počel isto stvar. Pet let zapored sem vozil bolj ali manj isti program. Lani s tem nisem bil več zadovoljen in sem se odločil za spremembo. Opažam, da imam zdaj več motivacije in spet se počutim udobno v svoji koži."

Vingegaard je danes dosegel predvsem psihološko zmago in zagon za velik spopad s Tadejem Pogačarjem v naslednjih treh tednih. Slovenski šampion pa je bil danes od Danca hitrejši v zaključni klanec, kar napoveduje odlično bitko na dirki vseh dirk.

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