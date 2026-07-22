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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
22. 7. 2026,
16.00

Osveženo pred

59 minut

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Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Sreda, 22. 7. 2026, 16.00

59 minut

Jonas Vingegaard po uspešni operaciji ključnice že doma

Avtor:
A. T. K.

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Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard je v torek na Danskem prestal operacijo ključnice in lahko začne z rehabilitacijo. | Foto zajem zaslona

Jonas Vingegaard je v torek na Danskem prestal operacijo ključnice in lahko začne z rehabilitacijo.

Foto: zajem zaslona

Jonas Vingegaard, ki se je po hudem padcu in zlomu ključnice od letošnje Dirke po Franciji poslovil v 15. etapi, je v torek na Danskem uspešno prestal operacijo.

"Vse je potekalo dobro. Naredili so, kar je bilo treba. Poseg ni sodil med najzahtevnejše, vse pa se je izteklo po načrtih," je za danski TV 2 Sport povedal športni direktor ekipe Visma | Lease a Bike Marc Reef.

Kako dolgo bo trajalo okrevanje, za zdaj še ni znano, prav tako ne, kdaj se bo Jonas Vingegaard lahko vrnil na dirke. Njegov nastop na Dirki po Španiji, ki se bo v Monaku začela čez natanko mesec dni, 22. avgusta, se glede na zahtevnost poškodbe in dozdajšnji tekmovalni program zdi malo verjeten.

Ena od možnosti je, da bi se proti koncu sezone osredotočil na svetovno prvenstvo v Montrealu konec septembra in Dirko po Lombardiji v oktobru. Vprašanje pa je, kako dobro bi mu takšen program ustrezal, saj je bil v preteklosti precej uspešnejši na etapnih kot na enodnevnih dirkah.

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