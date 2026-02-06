Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
6. 2. 2026,
16.50

Isaac Del Toro Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Visma | Lease a Bike

Visma | Lease a Bike

Jonas Vingegaard po bolezni in padcu brez dirke po Emiratih

Jonas Vingegaard, Dofineja | Jonas Vingegaard | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard

Foto: Guliverimage

Danski kolesar Jonas Vingegaard je moral zaradi posledic padca in bolezni preložiti začetek sezone, ki ga je načrtoval za prihajajočo dirko po Združenih arabskih emiratih, je sporočila njegova ekipa Visma-Lease a Bike.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard je v španski regiji Malaga konec prejšnjega meseca med treningom padel, potem ko je želel zbežati enemu od rekreativnih kolesarjev, na kar so v ekipi sprožili tudi polemiko zaradi tesnega zasledovanja svojih poklicnih kolesarjev. Večjih poškodb sicer 29-letni dvakratni zmagovalec Toura (2022, 2023) takrat ni utrpel, zdaj pa je moral tudi zaradi bolezni, ki ga je pestila v zadnjih dneh, odpovedati nastop na dirki po ZAE. Ta bo na sporedu med 16. in 22. februarjem.

"Resnično sem se veselil vrnitve v ZAE, zato sem razočaran nad odpovedjo. Vendar nam kombinacija bolezni in posledic padca ni pustila druge možnosti," je v izjavi za ekipo dejal Vingegaard, ki bi moral v ZAE meriti moči proti glavnima tekmecema, Belgijcu Remcu Evenepoelu in Mehičanu Isaacu del Toru.

Po programu sodeč bo 29-letnik začetek sezone lanski zmagovalec Vuelte prestavil na konec marca, ko bo na sporedu dirka po Kataloniji. Glavna cilja sezone sta zanj preizkušnji po Italiji in Franciji.

Isaac Del Toro Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Visma | Lease a Bike
