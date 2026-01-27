Jonas Vingegaard padel med treningom, pri Vismi opozarjajo

Potem ko so se včeraj začele širiti informacije, da je dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard padel na treningu, ko se je na spustu skušal otresti amaterskega kolesarja, ki mu je sledil, so danes pri ekipi Visma–Lease a Bike novico tudi uradno potrdili na družbenih omrežjih. Ob tem so priložnost izkoristili še za opozorilo javnosti.

"Jonas Vingegaard je padel med ponedeljkovim treningom," so danes zjutraj potrdili pri kolesarski ekipi Visma–Lease a Bike. "Na srečo je z njim vse v redu in se ni resneje poškodoval."

Jonas Vingegaard crashed during training on Monday. Fortunately, he is okay and did not sustain any serious injuries.



In general, as a team we would like to urge fans on bikes to always put safety first. For both your own and others’ wellbeing, please allow riders to train and… pic.twitter.com/S6BTX34YeI — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) January 27, 2026

Objavo o zdravstvenem stanju prvega zvezdnika ekipe so pospremili z dobronamernim opozorilom kolesarskim navijačem, naj varnost vedno postavljajo na prvo mesto.

"Zaradi lastne varnosti in varnosti drugih prosimo, da profesionalnim kolesarjem omogočite nemoten trening ter jim zagotovite čim več prostora in miru," so dodali. "Kot ekipa bi radi kolesarske navijače pozvali, naj varnost vedno postavijo na prvo mesto."

Opozorilo se nanaša na dogajanje na ponedeljkovem treningu, ko naj bi amaterski kolesar sledil Vingegaardu, Danec pa se ga je na spustu skušal otresti, pri čemer naj bi pri vožnji pretiraval.

Glede na zapis na Stravi lokalnega kolesarja Pedra Garcíe Fernandeza je danski zvezdnik padel na spustu v okolici Malage v Španiji.

"Lahko si profesionalec, a si hkrati tudi ponižen. Jonas je padel, ko se me je poskušal otresti na spustu pri Fuente de la Reina. Ko sem se ustavil in ga vprašal, ali je v redu, se je razjezil name, ker sem mu sledil. Spuščal se je zelo hitro, da bi se me otresel, in končal na tleh," je zapisal Fernandez. "S tem se ne preživljam, sem amater kot večina ljudi, zato ne razumem njegove jeze kot profesionalca."

Ponudil pomoč, Vingegaard jo je jezno zavrnil

Drugi lokalni kolesar, na Stravi znan kot S-enduro, je dodal še nekaj podrobnosti, saj naj bi bil priča dogajanju po padcu. "Videl sem, kako sta se oba spuščala mimo mene, in ko sem bil skoraj pri zadnjem ovinku, sem našel Jonasa ob varnostni ograji, njegov obraz pa je krvavel na dveh mestih. Ustavil sem se in ga vprašal, ali potrebuje pomoč, on pa mi je zelo jezno rekel, naj grem stran," je zapisal v komentarju.

"Zdaj razumem. Jasno je, da je on profesionalec in sam odgovoren za način vožnje, a menim tudi, da bi morali ljudem, kot je on, ki imajo ogromno na kocki, dati prostor in jih spoštovati. Tvegajo svoja življenja, plače in eksistenco številnih ljudi okoli sebe. Zdi se mi, da je čutil pritisk in se je po cesti, ki je ne pozna dobro, spuščal hitreje, kot bi se smel."

Pogačar z napisom na dresu: Ne moti

Novica prihaja v času porasta tako imenovanih supernavijačev, ki profesionalne kolesarje spremljajo na treningih v želji po posnetkih in selfijih za družbena omrežja.

Že prejšnji mesec so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki, na katerih je bil Mathieu van der Poel blizu padca, ko je pospešil v improviziran sprint z amaterskim kolesarjem. Tadej Pogačar pa je lansko poletje dvignil precej prahu, ko je na Dirki po Romandiji, kjer je kot navijač spremljal svojo partnerko Urško Žigart, nosil dres z napisom Do not disturb oz. Ne moti v prevodu.

Vingegaard naj bi sezono začel 16. februarja na dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer se bo srečal z Isaacom Del Torom in Remcom Evenepoelom.

