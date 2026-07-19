V 15. etapi letošnje Dirke po Franciji je z odstopom Tour sklenil glavni tekmec Tadeja Pogačarja v skupnem seštevku, Jonas Vingegaard. Glavni adut ekipe Visma | Lease a Bike je padel približno 21 kilometrov pred ciljem etape, potem ko je skupina favoritov precenila ovinek v krožišču, pri čemer je Vingegaard prvi padel, zdrsnil v robnik in se takoj prijel za desno ramo, prizorišče pa je zapustil v reševalnem vozilu. Kot so sporočili iz njegove ekipe, je utrpel zlom ključnice in več odrgnin, v naslednjih dneh pa bo prestal operacijo. Takoj po koncu etape je o njegovem stanju spregovoril športni direktor ekipe, Marc Reef, ki je bil z Dancem takoj po njegovem padcu.

Jonas Vingegaard je v 15. etapi letošnjega Toura dokončno ostal brez upanja o svojem tretjem velikem uspehu. Danski kolesar je 21 kilometrov pred koncem etape v enem izmed ovinkov, ko je več kolesarjev pristalo na tleh, grdo padel in priletel v robnik, takoj pa je bilo jasno, da je dirke za 29-letnega dvakratnega zmagovalca Toura konec.

A replay of the Jonas Vingegaard crash. The end of his 2026 Tour de France. What a shame. I feel for him. It’s so bloody awful. Damn!#TDF2026 pic.twitter.com/WKRPphxmGd — René Bugner (@RNBWCV) July 19, 2026

Danski kolesar je dan začel z zaostankom 4:30 za Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates-XRG), ki je že dosegel štiri etapne zmage. Vingegaard pa je kljub temu v intervjujih večkrat izjavil, da je na dirki zato, da bi zmagal. Nedeljska 15. etapa je bila očitno tista, na katero je imel oko, saj je zadnji strm vzpon ustrezal njegovim lastnostim. Ekipa Visme | Lease a Bike je imela jasen načrt in poslala kolesarja naprej po cesti, oba pa sta bila ujeta in sta bila na čelu, ko se je zgodil incident. Victor Campenaerts je bil na čelu, ko je skupina kolesarjev prečkala usodno križišče, Vingegaard pa je bil na četrti poziciji in zdelo se je, da je bil ravno Vingegaard tisti, ki je prvi trčil v robnik in pristal na tleh.

Kot so po koncu sporočili iz njegove ekipe, je danski as po padcu utrpel zlom ključnice in več odrgnin. "Zaradi zahtevnosti zloma ključnice so zdravniki priporočili operacijo, ki bo opravljena v prihodnjih dneh. Pridružujemo se željam za Jonasovo hitro in uspešno okrevanje," so zapisali pri nizozemski ekipi.

Vingegaard po odstopu:

L'arrivée de Jonas Vingegaard au camion médical après son abandon pic.twitter.com/kkaagOPVMS — julien_duby (@julien_duby) July 19, 2026

Reef o Vingegaardu: Imel je hude bolečine

Po koncu etape pa je o njegovem stanju spregovoril športni direktor ekipe, Marc Reef, ki je bil z Jonasom takoj po njegovem padcu. "Zapeljali smo v ovinek, iz avtomobila pa nisem imel najboljšega pregleda nad dogajanjem. Ko smo prišli iz ovinka, je ležal na tleh. Res je grozno, da se je to zgodilo in da je moral odstopiti," je dejal Nizozemec kmalu po koncu 15. etape.

"Povedal sem mu, da mi je zelo žal zanj. Bil je v hudih bolečinah in hitro je postalo jasno, da ne more nadaljevati," je povedal Reef in na vprašanje, kaj je po padcu dejal Vingegaard povedal: "Da ga boli. Poleg tega v takšni situaciji ni veliko za povedati. Zelo hitro so ga odpeljali v reševalno vozilo, nato pa so odšli. Danes smo imeli velik cilj, in sicer zmagati etapo. Do padca je vse potekalo po načrtu in Jonas se je počutil zelo, zelo dobro. Bili smo pripravljeni, da gremo na zmago," je še povedal Reef.

Vingegaard je sicer leta 2022 in 2023 zmagal na dirki po Franciji. Lani je zmagal tudi na Vuelti, z majsko zmago na dirki po Italiji pa je sklenil trilogijo Grand Toura. Danski as je sicer prvič v karieri Tour končal predčasno.

Preberite še: