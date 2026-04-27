Š. L.

27. 4. 2026,
15.30

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 15.30

Joao Almeida primoran prečrtati Dirko po Italiji

Joao Almeida okreva po bolezni.

Foto: Guliverimage

Eden glavnih favoritov pred pred začetkom Dirke po Italiji, Joao Almeida, je potrdil, da vendarle ne bo nastopil na Giru, potem ko je bolezen močno vplivala na njegove priprave na dirko.

Novico so najprej objavili portugalski mediji, nato pa jo je kolesar v ponedeljek zjutraj potrdil tudi sam na svojem Instagram profilu. "Žal prihodnji mesec ne bom nastopil na startu Gira d’Italia, kot je bilo načrtovano," je zapisal 27-letni kolesar. "Bolezen v zadnjih mesecih je preveč vplivala na moje priprave, zato preprosto ne bom pravočasno dovolj pripravljen, kar je škoda, saj je to dirka, ki jo imam zelo rad. Po pogovoru z ekipo smo se odločili, da je najbolje, da si vzamem obdobje počitka in se kasneje v sezoni osredotočim na nove cilje."

Portugalec nikoli ni natančno opredelil, kakšna bolezen ga ovira, mediji so namigovali na virusno okužbo, zaradi katere na začetku sezone ni kazal forme z prejšnjih sezon, ko je zmagoval in se tudi na Giru že uvrščal na stopničke. Pred kratkim naj bi opravil tudi krvne preiskave. "Preprosto moram malo počivati in morda ugotoviti, kaj je narobe z menoj," je sporočil takrat. 

Kolesar ekipe UAE Team Emirates-XRG je na Giru d’Italia nastopil štirikrat, leta 2023 se je uvrstil na zmagovalni oder. Almeida je svoj preboj na tritedenskih dirkah doživel prav na Giru leta 2020, ko je skoraj dva tedna nosil rožnato majico in jo kljub neizkušenosti presenetljivo trmasto branil. Portugalec svojih novih ciljev za sezono še ni potrdil, čeprav je povratek na Tour de France v vlogi pomočnika Tadeja Pogačarja precej verjeten. "Novih ciljev še nismo določili, a bomo to mirno storili v naslednjih nekaj tednih … Za zdaj pa je čas, da si najprej nekoliko odpočijem in nato počasi znova stopnjujem pripravljenost."

Namesto njega bosta na Giru glavno vlogo v ekipi UAE Emirates-XRG prevzela Adam Yates in Jay Vine, medtem ko zamenjava za Almeido še ni bila objavljena. Nastop na Giru je danes odpovedal tudi Španec Mikel Landa. Kolesar ekipe Soudal-Quick-Step še ni povsem okreval po zlomu medenice, poškodoval se je pri padcu na dirki po Baskiji.

