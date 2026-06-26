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Avtor:
J. L.

Petek,
26. 6. 2026,
12.23

Osveženo pred

39 minut

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Natisni članek
Jhonatan Narvaez UAE Emirates UAE Team Emirates-XRG Mateo Ramirez

Petek, 26. 6. 2026, 12.23

39 minut

Kolesarska tržnica

Jhonatan Narvaez podaljšal z UAE, Mateo Ramirez blizu Movistarju

Avtor:
J. L.

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Jhonatan Narvaez Tadej Pogačar | Jhonatan Narvaez ostaja v vrstah, kjer ima glavno besedo na cesti Tadej Pogačar. | Foto Guliverimage

Jhonatan Narvaez ostaja v vrstah, kjer ima glavno besedo na cesti Tadej Pogačar.

Foto: Guliverimage

Kolesarska tržnica se pred začetkom Dirke po Franciji počasi ogreva. Pri UAE Team Emirates - XRG so zaprli eno pomembno vprašanje in podaljšali pogodbo z Jhonatanom Narváezom, ki ostaja v ekipi do konca leta 2029. A hkrati naj bi iz razvojne ekipe Emiratov proti Movistarju uhajal eden zanimivejših mladih obrazov – Ekvadorec Mateo Ramírez.

V dneh pred začetkom Toura se ne vrti vse le okoli tega, kdo bo v Barceloni vstopil v razburljivo tritedensko dogajanje. V ozadju se že sestavljajo tudi ekipe za prihodnja leta.

Pri ekipi UAE Team Emirates - XRG, katere osrednji zvezdnik je Tadej Pogačar, so potrdili pomembno novico. Jhonatan Narvaez, eden najbolj vsestranskih kolesarjev v ekipi, je podaljšal pogodbo do konca sezone 2029.

Ekvadorec je bil v zadnjih mesecih povezan tudi z morebitnim povratkom v Ineos, a se je zgodba obrnila drugače. Po odličnem Giru, kjer je dobil tri etape, se je dogovoril, da ostane del Pogačarjevega moštva.

"Zelo sem vesel, da sem podaljšal pogodbo z UAE Team Emirates-XRG. Od trenutka, ko sem prišel, sem čutil zaupanje ekipe in hitro sem vedel, da je to pravo mesto zame," je ob podpisu povedal Narváez.

Nadarjeni Ramirez k Movistarju?

A ob dobri novici se pri Emiratih odpira drugo vprašanje. Po poročanju CyclingUpToDate in Daniela Bensona bi lahko razvojno ekipo UAE Team Emirates Gen Z zapustil Mateo Ramirez. Dvajsetletni Ekvadorec naj bi bil zelo blizu prestopa k Movistarju, kjer bi od leta 2027 dobil priložnost na ravni WorldToura.

Mateo Ramirez velja za nadarjenega kolesarja. | Foto: Guliverimage Mateo Ramirez velja za nadarjenega kolesarja. Foto: Guliverimage

Ramirez je nase opozoril na letošnjem Giru Next Gen, dirki mlajših članov, kjer je v skupnem seštevku končal na drugem mestu. Premagal ga je le svetovni prvak Lorenzo Finn, ki je del razvojne strukture Red Bull - BORA - hansgrohe. Ramirez je denimo lani na Tour de l'Avenir končal kot šesti.

Uradne potrditve prestopa za zdaj še ni, zato je ime Ramirez omenjeno zgolj v govoricah.

Kolesarska tržnica

Kolesar/ka Ekipa Pogodba do
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Jhonatan Narvaez UAE Emirates UAE Team Emirates-XRG Mateo Ramirez
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