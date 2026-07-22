Jasper Philipsen brez olepševanja: Ta zmaga me je stala nekaj let življenja

Belgijski sprinter Jasper Philipsen je moral na svojo prvo etapno zmago na letošnji Dirki po Franciji čakati vse do 17. etape. Po prihodu v cilj je odkrito spregovoril o težkih trenutkih, dvomih in razočaranju, ki so ga spremljali v prvih dveh tednih Toura. Dotaknil se je tudi kritik na družbenih omrežjih.

"To je bil pravi vrtiljak čustev. Čakati sem moral vse do 17. etape. Dobro sem se pripravil in počutim se, kot da sem v najboljši formi v življenju, toda prvih 12 dni je bilo groznih. Nisem našel pravega občutka in nisem bil takšen, kot sem si želel. Zmaga v 17. etapi je zato nekaj posebnega. Dosegel sem jo za ekipo, ki je ves čas verjela vame," je povedal ganjeni Belgijec.

A tough Tour, rewarded with a well-deserved win. 🏆



Un Tour semé d’embûches, mais une victoire qui récompense sa persévérance. 💛



Hear today’s winner 🎙️#TDF2026 pic.twitter.com/qjV7zmVSPC — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2026

Jezen kot Angry Bird

Priznal je tudi, da v zadnjih dneh ni bil najprijetnejši moštveni kolega. "Zahvaliti se moram vsem. Za mizo sem bil kot Angry Bird," je dejal in se primerjal z Redom, glavnim junakom serije iger in filmov Angry Birds, rdečim ptičem z izrazitimi obrvmi in jeznim temperamentom.

"Bil sem razočaran, ker mi ni uspelo zmagati, ekipa pa je morala vse to prenašati. Ta zmaga je zanje. Borili smo se vse do te etape," je dodal.

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Čeprav se je dan zanj končal sanjsko, je bila pot do zmage vse prej kot preprosta. Philipsen se je zaradi kaotičnega dogajanja večkrat znašel med različnimi skupinami in že pomislil, da je priložnost zapravljena.

"Ta zmaga me je stala nekaj let življenja. Ves čas sem se boril med različnimi skupinami. Mislil sem, da je etapa izgubljena, vendar je ekipa še naprej verjela. Poskušali smo oblikovati načrt, v zaključku pa so bili fantje izjemno močni in me pripeljali v odličen položaj."

Dvomi in kritike na družbenih omrežjih

Na vprašanje, ali je v zadnjih dneh podvomil vase, je odgovoril brez ovinkarjenja.

"Seveda sem. Naredil sem vse, kar sem lahko, in se z ekipo dobro pripravil. Morda zaradi vročine nisem bil povsem pravi, morda je bil razlog drugje. Dejstvo pa je, da nisem bil na ravni, ki sem jo pričakoval. Tudi psihično je bil to pravi vrtiljak. Potem bereš še vse neumnosti, ki jih ljudje pišejo na Instagramu. Poskušal sem ostati v našem mehurčku skupaj z moštvenimi kolegi in se osredotočiti na naše cilje," je dejal Philipsen.

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Z etapno zmago se je močno približal tudi zeleni majici najboljšega po točkah. Za njenim trenutnim lastnikom Madsom Pedersenom zaostaja le sedem točk. "Pedersen je na vmesnih sprintih zbral veliko točk. Naslednje etape bodo zelo zahtevne, vendar se bomo borili vse do Pariza," obljublja Philipsen.

Jutri se karavana vrača v gore. Na sporedu bo zahtevna etapa od Voirona do vrha vzpona na Orcieres-Merlette (185,2 kilometra).

Foto: Guliverimage

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