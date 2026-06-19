Jan Tratnik o lovu na Pogačarja: Če ne poskusiš, ne moreš vedeti

Po treh tednih višinskih priprav se je vrnil na domače ceste, a z mislimi je že močno pri Dirki po Franciji. Jan Tratnik na dirki Po Sloveniji v dresu ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe nabira tekmovalni ritem pred Tourom, kjer ga čaka pomembna vloga pomočnika Florianu Lipowitzu in Remcu Evenepoelu. Ob tem ima še eno nalogo, ki je v sodobnem kolesarstvu vse bolj dragocena. Oba ga kot izkušenega kolesarja sprašujeta za nasvete, kar mu, kot je povedal v intervjuju za Sportal, veliko pomeni. Spregovoril je tudi o višinskih pripravah, iskanju načina, kako se zoperstaviti vročemu Tadeju Pogačarju, o Primožu Rogliču in želji, ki ostaja na domačih cestah.

Zadnje tedne ste bili z ekipo na višinskih pripravah v Sierri Nevadi. Kako so potekale?

Po Romandiji sem imel najprej en teden odmora, dopusta, potem pa dobre tri tedne višinskih priprav. V 21 dneh sem naredil približno 80 ur treninga. Če bi to primerjal z Grand Tourom, je to že blizu. Bilo je tudi zelo veliko višinskih metrov, približno 60 tisoč.

Tam je vse podrejeno kolesarstvu. Trening, regeneracija, prehrana. Praktično samo kolesariš, ješ, spiš in razmišljaš o tem. Ni dodatnega stresa in to se mi zdi tista stvar, ki jih popelje dodatno stopničko višje.

Višinske priprave so v zadnjih letih postale skoraj nuja. Zakaj so tako pomembne?

Zraven je še višina, redkejši zrak. Ko vse to povežeš skupaj, je naporno, ampak zelo pomaga. V tem novem kolesarstvu, še posebej pred tritedensko dirko, je brez takšne priprave zelo težko biti konkurenčen.

Na pripravah je bila debata tudi o Tadeju Pogačarju, ki ga bodo skušali na Touru tudi v njihovi ekipi napadati. Foto: STA

Kako pomembno je, da ste na pripravah toliko časa skupaj tudi kot ekipa?

Zelo. Skupaj smo na treningih, pri vseh obrokih, pri zajtrku, kosilu in večerji. Po večerji še malo sedimo, se pogovarjamo, gremo morda kam na pijačo. Dan hitro mine. Pomembno je, da se kot ekipa spoznaš, tudi ko nisi na kolesu.

Kako ste se ujeli s Florianom Lipowitzem in Remcom Evenepoelom, ki bosta na letošnji dirki Tour de France kapetana moštva Red Bull - BORA - hansgrohe?

Mislim, da smo se kar hitro dobro ujeli. Z obema sem veliko skupaj. Na kolesu in ko nismo na kolesu sta oba super. Zdi se mi, da me zelo spoštujeta, sprašujeta za nasvete. To mi veliko pomeni. Vsako izkušnjo, ki jo lahko delim z mlajšimi kolesarji, z veseljem delim.

Kaj vam pomeni, da vas za nasvete sprašujejo kolesarji takšnega kalibra? Remco Evenepoel je vendarle eden največjih zvezdnikov kolesarstva.

Res mi veliko pomeni. Tudi na Flandriji sem imel zelo pomembno nalogo, ko je Pogačar napadel. Edini kolesar je bil na mojem kolesu. Če tam nisi spredaj v pravem trenutku, potem te ni v finalu. Na Amstlu je sam želel, da sem njegov zadnji pomočnik.

To ni več samo vprašanje izkušenj. Pomembno mi je tudi to, da lahko dejansko pomagam na cesti. Da sem lahko tisti zadnji pomočnik, kar mi pomeni še toliko več.

Koliko ste se že pogovarjali o Touru in trasi? Ste si morda tudi sami ogledali kakšen del trase, kar je v navadi pri tistih, ki jih zanima skupna zmaga?

Florian in Remco sta si šla ogledat določene dele. Mislim, da je Remco celo zdaj na ogledu. Jaz pa nisem bil. Moja naloga je, da s športnimi direktorji pregledamo etape, da vidimo, kaj se lahko zgodi, kje je lahko za nas dobra priložnost, kje moramo biti pozorni.

Da bi šel posebej gledat vse te klance, pa ne. Iskreno, za to nimam posebne motivacije.

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Je bilo na pripravah veliko govora in sestankov na temo Tour de Francea?

Bilo jih je kar veliko. Ena na ena in tudi skupnih. Nismo šli še v vse podrobnosti, ampak smo govorili o tem, kakšna je prva faza dirke in kaj nas čaka. Največji poudarek je bil na ekipnem kronometru.

Na Touru bo v ospredju vprašanje, kako se sploh lotiti Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. Koliko je debata nanesla na omenjena kolesarja?

Najpomembnejših bo prvih devet dni. Tam so etape, kjer moraš biti ves čas v ospredju, ker so zaključki zelo hitri, nervozni in težki. Vemo, da je Remco kar dosti hiter v takšnih težkih zaključkih. Mi bi radi šli tudi na etapne zmage. Ekipni kronometer je prav tako lepa priložnost, ampak vsaka ekipa bo želela zmagati, zato bo težko.

Kar zadeva Pogačarja in Vingegaarda, vsi vemo, da je Tadej zelo dominanten. Na koncu se bomo morali prilagajati med dirko, ampak zagotovo bomo poskušali. Nikoli ne veš, morda ima tudi Tadej kdaj slab dan. Saj ga je tudi že imel.

Najlažje je reči, da se vozi za tretje mesto. A meni se zdi dobra stvar, da je Florian na Dirki po Romandiji zadnji dan poskušal. Če ne poskusiš, ne moreš vedeti.

Samo čakanje na Pogačarjev napad torej ni rešitev, o čemer smo se lahko prepričali v prejšnjih letih.

Ne. Na koncu je lahko biti pameten in reči, da taktika ni bila prava. Ampak tudi če samo sediš in čakaš, da Pogačar napade, je narobe. Nekaj moraš poskusiti.

Ali imate ekipo za Tour de France že določeno ali so še odprta vprašanja?

Florian, Remco, načeloma tudi jaz, sicer je pa dosti odprto. Čakajo, kakšna bo forma na Dirki po Švici in dirki Po Sloveniji. Maxim Van Gils je bil na primer zelo dober in je verjetno tudi on dobil vstopnico. Na seznamu je 12 imen.

Da ima močne noge po pripravah, smo se lahko prepričali že na prvi etapi dirke Po Sloveniji, ko je naredil ključno selekcijo za svojo ekipo, ki je na koncu slavila etapno zmago. Foto: Ana Kovač Je bil na višinskih pripravah z vami tudi Primož Roglič?

Da.

Kako ste videli njegovo pripravljenost?

Vsi ti hribolazci so druga raven zame. A Primož se mi je zdel zadnji teden zelo dober. Na klancih se je peljal hitro, bil je zelo motiviran za Dirko po Švici. Res upam, da mu uspe dober rezultat (pogovor je bil v torek, op. a.).

O Primožu Rogliču: "Zadnje dirke niso šle po njegovih željah, zato upam, da mu uspe nekaj lepega."

Zadnje dirke niso šle po njegovih željah, zato upam, da mu uspe nekaj lepega. Če bi bil na odru za zmagovalce, bi bilo lepo. Zasluži si.

Dotakniva se za konec še dirke Po Sloveniji. V preteklosti ste že nosili majico za najboljšega hribolazca in jo na koncu tudi osvojili. Je morda želja po etapni zmagi na domačih tleh še vedno prisotna?

Zelo lepo bi bilo vzeti etapno zmago. Ampak ekipa ima druge načrte, poleg tega so vsi ti mladi kolesarji v ekipi izjemno močni in dobri.

Sam sem se nekako sprijaznil, da bom v svoji karieri pomočnik. To vlogo zelo dobro opravljam, ekipa me spoštuje. Tudi tukaj bi rad naredil svoje delo. Če pa se pojavi priložnost, bi bilo lepo dvigniti roke na domačih tleh.