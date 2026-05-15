Jakob Omrzel tokrat brez tveganja ostal v stiku z najboljšimi

Jakob Omrzel, slovenski kolesar ekipe Bahrain Victorious, je tudi v tretji etapi dirke po Madžarski od Kaposvarja do Szekszarda (152,3 kilometra) v cilj prišel v glavnini. Tudi tokrat v sprintu ni tvegal in se silil v ospredje, zasedel je 48. mesto. V skupnem seštevku je v stiku z najboljšimi, čeprav je šele na 54. mestu, za vodilnim zaostaja le 20 sekund.

Vodilni v skupnem seštevku je na papirju najmočnejši sprinter na dirki, Belgijec Tim Merlier (Soudal-Quick Step), ki je tudi dobil tretjo etapo pred Kolumbijcema Fernandom Gavirio in Juanom Molanom.

Za končni vrstni red bo najverjetneje odločilna sobotna, predzadnja etapa s ciljem v Pecsu, ki bo v zaključku vsebovala tri kategorizirane vzpone in tudi 1,8 kilometra dolg zaključni vzpon s povprečno osemodstotno naklonino. Tudi nedeljska zadnja etapa še zdaleč ne bo lahka, se pa ne bo končala s ciljnim vzponom.

