Jakob Klemenčič ubranil evropski naslov v krosu na izpadanje

Slovenski kolesar Jakob Klemenčič je v turški provinci Sakarya ubranil naslov evropskega prvaka v krosu na izpadanje in slavil že tretjo zmago v tej disciplini. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze, je bil odličen tudi Matic Kranjec Žagar, ki je po zmagi v malem finalu zasedel peto mesto.

Po razočaranju na aprilskem svetovnem prvenstvu v Barceloni, ko je bil Klemenčič najhitrejši v vseh vožnjah, v finalu pa se mu je takoj po startu strgala veriga, je slovenski as tokrat zmagoval v vseh vožnjah do konca.

Kranjec Žagar, lani tretji tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu, pa je ponovil peto mesto s SP v Barceloni.

"Ne morem verjeti, sliši se tako dobro - trije naslovi evropskega prvaka. Ko sem bil mlajši, si tega nisem predstavljal in to so zame še vedno sanje. V finalu sem moral dati od sebe vse, zato čestitam tudi tekmecem," je po novi zmagi povedal 23-letni Klemenčič.

"Danes sem moral dokazati, ne drugim, ampak sebi, da sem še vedno sposoben zmagovati na velikih dirkah, saj je bilo svetovno prvenstvo zame velik poraz," se je smole na SP spomnil tudi slovenski gorski kolesar leta.

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